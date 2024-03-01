陳健安出道15年 圓夢開個唱 喊足分半鐘：終於等到呢日 (16:32)

唱作歌手陳健安出道15年，一連4場個人實體演唱會《Live afteR Life 陳健安2024演唱會》，昨晚（2月29日）於旺角麥花臣場館開鑼。全場爆滿，反應熱烈，兩度encore。安仔的媽媽、C AllStar好兄弟Jase、好友馮允謙（Jay Fung）、雲浩影、江𤒹生（AK）、梁祖堯、湯駿業、903DJ少爺占，以及安仔在「全民造星V」的囝囝符紀男（Tiger Foo）和魏念恩（Nathan）等到場支持，與全場觀眾跳舞和大合唱，非常投入。

昨晚安仔演唱會準時8時開場，他穿上本地時裝設計師作品，以「小王子」造型出場，演唱《告別的藝術》、《愛的一種練習》和《一吻穿越四十六億歲 》為演唱會揭開序幕。除了唱歌，安仔還表演電結他、木結他和鋼琴自彈自唱。

銀幕播放他18年前參加學界歌唱比賽片段，當時他以陳奕迅《反高潮》參賽，然後他在台上彈琴唱出《反高潮》和《不知不覺已大個》，他笑說：「畀多啲掌聲啦，我練咗個半月啦！」雖然安仔腳傷未癒，但無阻他興奮心情，與表演嘉賓廖穎琛（iii）合唱《星空》 和《雷公》時，圍住對方轉圈跑。而另一表演嘉賓，亦是今次演唱會和音團隊成員、女子唱作組合「雷同二人」的謝芊彤，她演唱《等多一天》，非常悅耳。

安仔原定4年前舉行首次個唱，因疫情無奈取消，改為網上音樂會，終於今年成功踏上實體個唱舞台，他表現興奮，尤其當全場觀眾站起來、開手機燈海大合唱《未知道》前奏部份，安仔非常感動，說：「終於等到呢日啦，我幻想咗好耐！」接近尾聲唱《好好掛住》時，他唱到一半開始強忍眼淚，唱完即爆喊，俯身抽搐哭泣分半鐘，眼淚更滴到台上地板，觀眾亦以分半鐘掌聲支持。抺去臉上的眼淚，還乖乖抹埋地板上的眼淚，他平復心情後再展笑容，高呼：「好正呀！多謝你哋，嘩，正呀！」然後吶喊十幾秒，再起哄全場一齊吶喊，場面震憾。

致謝環節，安仔率領全場歡呼多謝唱片公司「寰亞音樂」，他問：「下次開大啲嘅場，好嗎？」全場叫「好」，他再問：「邊度好呀？」全場大叫「紅館」，他哈哈笑說：「我諗寰亞收到架啦！我知好多人今次都買唔到飛。」最重要當然要多謝媽媽，安仔展示手上LSK紋身說：「多謝阿媽，LSK係我媽媽英文名縮寫！」然後連環飛吻。

安仔唱完最後一首歌《約定的夢幻島》後與樂手鞠躬謝幕，人還未落台，觀眾已起哄大叫encore，他即興唱生日歌，期間問台下誰人生日，Jay Fung舉手，安仔笑指他上星期已過生日，但都點名祝福他。之後安仔落台，但觀眾不肯散場，大叫encore，他再度上台清唱一段《在錯誤的宇宙尋找愛》，笑言好攰還有三晚演出，「命令」歌迷離場去買光紀念品，不讓之後場數的觀眾買到，非常搞笑。

安仔完騷後接受訪問，解釋原來中段唱《未知道》，眼見期待已久全場觀眾大合唱的畫面時已感動想哭。「2020年的一個實體演唱會而寫的，可惜當時演唱會未能如期舉行，事隔4年，今日終於完成到當年幻想的畫面，一時感動落淚，而臨近尾聲時的爆喊，是因為陳健安想起十分掛念的故人，一時感觸忍不住爆喊，他坦言喊完後好爽。他又指往後幾場演唱會，應該都不會再喊：「可能會哽咽，我唔會特登去諗喊唔喊，我會畀佢順住落去，同埋我屋企綵排嘅時候，已經練成咗就算喊都可以唱歌。」

早前陳健安運動，不慎傷左膝，導致左膝前十字韌帶完全斷裂，演唱會上亦安排了醫療團隊守候，他指膝蓋位置還未完全康復，能正常行走，但不能有太大的跳動，又謂演唱會前有做針灸治療，不過治療主要是針對聲帶：「因為始終第一次一個人做演唱會，所以想有返少少Backup。」

問到滿意演唱會的表現嗎？陳健安稱仍然有需要改進的地方，不過對於燈光和歌迷就好滿意：「歌迷真喺好犀利，佢哋啱啱唔肯走，叫出嚟啲聲喺震晒，Jay Fung（馮允謙）都話我啲歌迷好勁，搞到佢隻耳仔要聾，所以我好多謝入場嘅觀眾。（承諾下次紅館？）呢個唔到我承諾，呢個係講畀啲同事聽，畀佢哋feel下觀眾嘅訴求。」

（即時娛樂）