甄子丹放手讓愛女靠自己闖樂壇︰有挫折反而知人生路點行 (18:03)

年度馬壇盛事《寶馬香港打吡大賽》將於3月24日假沙田馬場舉行，甄子丹今年續任「寶馬香港打吡大使」。他早前為打吡大賽拍攝宣傳片，以自身經驗表達「專注」、「決心」及「堅持」3大致勝元素。拍攝當日，甄子丹在木人樁前出拳、踢腿。雖然這些動作對他來說易如反掌，但他於正式拍攝前仍特意與導演、攝影師溝通，務求令鏡頭擺位、取景及動作流暢而精準；拍攝時又每個動作也做多少少，讓導演有更多鏡頭剪接用，十分細心。他直言以精準、專注的態度做事，是因為不想後悔。甄子丹說：「時間寶貴、生命寶貴，如果每樣事唔精準去做，會有少少遺憾。你會話畀自己聽，點解當初唔做得更好呢？依家嘅我，尤其拍戲咁多年，唔希望喺電影上冇進步，所以我放更加多時間去做每個電影項目。當然，唔可以話完美，但係你有心去做，就自然有機會做得更好。」

談到上屆打吡大賽的冠軍賽駒「遨遊氣泡」賽前不被看好，甄子丹回憶也嘗過這種滋味︰「人唔會樣樣都一帆風順，一定會有阻滯，甚至乎跌落地下，最重要保持信念、堅持同努力。機會嚟到，就可以勇往直前，爭取到更高嘅高峰。唔好放棄，話畀自己聽，雖然過程唔係事事順暢，但會好快過去，之後就會有另一個高峰，見到成功帶來嘅滿足感。只要抱住進取心，就會克服所有困難，做人亦如是，每日都要經歷好多小問題、困難甚至波折，但係唔緊要，最後你能夠過到呢一關，就會獲得更多。」

愛女甄濟如早前以歌手身分出道，甄子丹認為每個父母都會和子女分享人生經驗，但他認為讓子女親自闖闖更有意義。甄子丹說︰「依家後生仔女好聰明，佢哋有自己諗法，應該畀佢哋試自己去闖一闖。無論成與敗，一時嘅失敗唔等於將來唔會成功，有時有少少挫折反而知道人生條路點樣行，我同太太都用比較開明嘅方法同佢哋相處。」對於將來與女兒在演藝上的合作，甄子丹暫時沒有想法︰「順其自然啦。初初我哋冇諗個女走呢行，佢由細到大好鍾意音樂，9歲開始唱歌，14歲已經寫咗好多歌，佢喺呢方面的確有天賦。最初好多唱片公司想簽佢，我哋一直想佢讀好啲書先，到後來我發覺佢真係食呢行飯，有呢方面嘅天賦，所以依家由佢享受吓，吸取多啲經驗。」被問到會否有機會與女兒齊齊擔任打吡大使，他笑言：「一切皆看緣分。」

（即時娛樂）