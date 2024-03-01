再見‧枕邊人｜45歲綠葉李啟傑演活貧窮愛賭衰老竇 (18:43)

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的劇集《再見‧枕邊人》，昨晚（2月29日）一集講述到失憶女主角顧晴天（黃智雯飾）甘願做餌引蛇出動，希望找出當年失蹤真相，其間發現跟住她的持刀兇徒竟是多年前訪問的天才兒童黎家明（丘梓謙飾年輕版）的父親黎秋（李啟傑飾），之前從高處掟花盆偷襲她的人也是黎秋。黎秋斥晴天當年撰寫的報道害他妻離子散，自覺有愧於黎秋的晴天遂幫他尋找失散的兒子家明作補償。晴天促成黎秋與家明見面後，家明卻道出事件另一版本，指黎秋爛賭、酗酒、家暴妻子，更把他當成搖錢樹。黎秋將在今晚播出的新一集中升級報復行動，晴天再次身陷險境。

飾演黎秋的45歲綠葉演員李啟傑，演活貧窮愛賭的衰老竇，為求取得兒子當年比賽贏得的房子不惜跪地認錯，盡顯衰格「廢老」本色。李啟傑表示演出前曾參考劇集《大時代》中的丁蟹︰「丁蟹嘅人設就係責任不在我方，我嘅損失係人哋造成，拎住呢點嚟做就OK。」李啟傑在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「杜演」，與劇中飾演「蔥頭」的丘梓謙是好朋友。丘梓謙笑指李啟傑是他的秘密情人︰「同啟傑師兄喺《愛‧回家》成日見，當咗佢係男朋友，見到面會叫佢BB！知道佢演我老竇，好開心亦好放心。」

丘梓謙在《再見‧枕邊人》飾演家明，年屆30的他飾演20出頭的家明沒有違和感。他笑指秘訣在髮型︰「我2014年訓練班畢業，嗰幾年都係all back、側面剷到超青，嗰陣已有幕後同我講個髮型唔襯我，夾硬扮成熟咁。直到拍《換命真相》，監製叫我試吓《繼承者們》李敏鎬個髮型，大家即刻覺得我年輕咗，之後《愛‧回家》監製就搵我演蔥頭，可以話係我嘅轉捩點。」談到戲中家明看見亡母訪問後爆喊一幕，丘梓謙回憶當時對着綠幕演戲︰「當時愈緊張愈喊唔出。嗰集要喺一日內拍晒咁多場，我自己都驚，好彩有Mandy（黃智雯）陪住，佢冇畀壓力我，我先可以好輕鬆咁完成拍攝。」

（即時娛樂）