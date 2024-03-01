等足4年｜內地劇《慶餘年2》今年Disney+獨家上架 (18:33)

改編自小說的《慶餘年》有不少粉絲，第2季將獨家在Disney+播出。（劇照/網上圖片）

由《無心法師》張若昀、《錦繡南歌》李沁主演的內地古裝劇《慶餘年》，2019年開播時掀起追看熱潮，2020年曾在無綫翡翠台播出；大結局播放至今4年，第2季終落實今年在影視串流平台Disney+獨家上架。

《慶餘年2》承接上季故事，講述范閑（張若昀飾）將面臨史無前例的壓力、更為複雜的局面，以及更加棘手的難題；范閑如何對抗二王子（劉端端飾）及長公主（李小冉飾）等人的威逼與生死考驗，並實踐母親葉輕眉的理想，將會成為第2季的重點之一。范閑和林婉兒（李沁飾）的甜蜜愛情，亦將於婚後迎來前所未有的考驗……

（即時娛樂）