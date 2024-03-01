炎明熹個唱4月重啟 面對負評 自我開解 覓良方抗壓力瘡 (20:07)

Gigi留意到部分評論為了抨擊她而抨擊，也不太介懷，她只介懷針對表現的評論。（鍾偉茵攝）

Gigi坦言當初參加《聲夢傳奇》時，不夠膽上網看評論，之後才敢看，發現有些評論雖然是批評她，但也是好的評論。（鍾偉茵攝）

炎明熹（Gigi）去年舉行兩場首個個人演唱會，尾場受颱風影響臨時取消，《炎明熹Gi-FORCE演唱會》將於4月重啟，除了補場外，再加開場次。

Gigi稱個唱能重啟感到非常開心，也榮幸能加場次，希望再準備多些表演給大家看。她自評去年個唱：「覺得自己第一次開騷來講，不可說好好，但已算不錯，唱現場就是有些好或壞的意外，當中有緊張、興奮及顧慮，希望每次都比上一次好少少，慢慢進步和改進。」

Gigi表示今次開騷比首場演出心態有少少改變，會比較自然：「之前第一次開騷，希望給予最好一面大家看，但其實上到台是想不到那麼多，今次就不如不要顧慮那麼多。上次尾場取消時，沒什麼事做，我也有上網重看大家拍的影片，覺得（演出）好似不是太好，之後再重看，又不覺得有太大問題，希望今次能將記低做得不好的地方修正一下。其實覺得要修正的，手指加埋腳趾都數不完。」

去年尾場親自邀請很多前輩到場，但上次得閒的前輩，今次未必得閒：「不過我和他們私下有溝通，大家都很鼓勵我，所以無論是否得閒來睇都好，收到他們的心意已經足夠，感受到大家鼓勵和支持我，鼓勵說話都是萬變不離其宗，話我得嘅！叫我加油！既然各位前輩都這樣講，我一定係得嘅！吸引力法則，一定要覺得自己得，所以今次一定要比上次進步，希望大家見到一個不同的我。」

Gigi預告不論歌單及服裝造型，和去年首場都有點分別，跳唱獲好評，今次舞步上也可能有點不一樣。她說：「經首場演出跳唱，認為是一個很大的訓練，平時練習會氣喘，但上到舞台，不知是否面子關係或太倔強，會覺得竟然頂到，可以更進步。」

至於歌衫可會挑戰性感底線？她說：「今次可能沒有，已和設計師溝通，自己亦有點想法，會保留一些首場造型，但設計師覺得我出道至今，已嘗試了不同風格，希望可以讓大家見到，我都只是一個18歲的女仔，在其中一個環節會展現少女一面，營造清純感覺。」

出道至今造型有讚亦有彈，對於常被批評，她說：「批評一定有，我暫時覺得世界好細，因為還未大開眼界，希望可以去多些不同地方大開眼界，評語方面亦一定有好有壞，不論唱歌或其他，自己亦作好準備，有人喜歡或不喜歡，大家有不同喜好，有不同品味和價值觀，沒可能個個都一樣愛好。」

Gigi坦言當初參加《聲夢傳奇》時，不夠膽上網看評論，之後才敢看，發現有些評論雖然是批評她，但也是好的評論：「很多人看到我有問題的時候，就一定要去改進，記得有個前輩和我講過，做人不可以一成不變，要懂得去改變，好的事情可以保留，不好的就一定要去改。」

她指見到部分評論為了抨擊她而抨擊，也不太介懷，她只介懷針對表現的評論。她說：「可能對自己的要求比較高，經常捉住一些事情不肯放手，很搞笑，我會開解自己，但可能表面上開解了，內心還站在原地，不肯向前看，我都想找方法舒緩壓力，當壓力累積，會形成不好影響，和家人溝通亦是方法，現在已沒有以前大壓力，但新的壓力相信會源源不絕，自己會加油。」

對於經常爆壓力瘡？她無奈說：「已將其視為屋企人，有各自性格，有些（壓力瘡）喜歡生在鼻、額頭或嘴角，不打緊，大家已見慣，當然沒有就最好，我都想沒有，可能這是必經階段。」

Gigi首場獻唱姜濤的《Dear My Friend,》，網民反應兩極，問她今次開騷可會避唱？Gigi說：「又不是說避唱這首歌，但今次有可能不會唱，因為還有很多首自己想唱的歌，有些是小時候很喜歡聽的歌，但首場沒有機會唱，其實每場歌單都有點不同，希望大家有不同感覺。」

她表示新歌《透光者》並不是為了演唱會而做，這更是一首曾沒有揀到自己會唱的歌：「因為覺得暫時以我這個能力，未carry得好這首歌，到之後公司覺得這首歌適合我，叫我試，但對這首歌仍有一種抗拒的感覺，覺得自己未有能力去做這件事，反而弄巧反拙，也不是特別很滿意錄完音出來的狀况，總是覺得怪怪的，希望有機會唱現場讓大家聽，但演唱會未必會唱。」

（即時娛樂）