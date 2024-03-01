廖子妤唔介意跟盧鎮業情侶檔工作 陳漢娜睡衣Look搶鏡 (21:23)

廖子妤（Fish）、陳漢娜（Hanna）、張蔓莎、王智鶱、許月湘和盧鎮業（小野），今天（1日）到金鐘出席品牌期間限定店開幕活動，

小野憑《年少日記》角逐第42屆香港電影金像獎最佳男主角，與梁朝偉（金手指）、黃子華（毒舌大狀）、林保怡（白日之下）和大鵬（第八個嫌疑犯）爭奪影帝。

入行14年的小野感謝大家支持，問到他可有信心得獎？他說：「我沒想太多，亦沒有判斷自己能否得獎，4個對手都是好戲之人，我自少看他們做戲。（看好誰？）他們入圍的電影，無論戲種、人物性格和發揮都不同，很難判斷高低。」他坦言入圍金像獎後，多了電影找他試鏡，現在靜待佳音。

對於與女友廖子妤（Fish）同場，小野說：「很開心，到場後遠望了她一眼。」說到Fish之前出席金像獎公布入圍名單，宣布他入圍角逐最佳男主角，激動到眼泛淚光一事，他說：「見到她好觸動，我都好感動，不過她喜歡和支持了黃子華多年，從她口中讀出黃子華入圍別具意義。」他亦替Fish憑《毒舌大狀》角逐最佳女配角開心，但不敢講看好女友得獎，因其他對手都是有經驗的演員。

Fish坦言以前抗拒與男友合作，她說：「以前會考量情侶檔工作，大家會沒有幻想，但現在不介意，歡迎大家找我們一齊工作，拍戲亦可，可以演父女，我都演過黃子華媽媽啦。」

與Fish一起受訪的陳漢娜身穿品牌睡衣現身，她說：「件衫不是我揀，亦不知為什麼會給我穿，現場很多人，有點緊張，幸好有外套遮擋。（接受內衣騷？）我不成，因身形不是特別好。」Fish亦未能接受太性感的內衣騷，她說：「我對自己身材沒太大自信，影硬照還可以，可以執相，行天橋會見到我身上的橙皮紋，又驚著高跟鞋會跌倒。」

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（即時娛樂）