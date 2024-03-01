陳瑞輝唔介意被誤解 跟陳卓賢啱Channel 學Ian做行動派 (21:54)

Frankie笑言，往後日子除了要以最自然、最真的一面，面對鏡粉、皮寶寶，面對大眾外，同時亦會像Ian一樣添加一份行動力。（大會提供/網上圖片）

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）首支派台作品《皮思苦》是他內心剖白，讓大家知道有時外界對他可能有誤解，但其實眼看未為真，有時要深入了解，才會看到真正的陳瑞輝。早前他拍攝歌曲MV，以幾可亂真的場景，比喻別人看不到他那鮮為人知的一面。

歌曲由Oscar填詞，在溝通的過程中，Frankie說：「原來我同Oscar都有好多共通嘅諗法，覺得如果由佢擔任MV導演，可以將《皮思苦》嘅精髓放入MV裏面，我邀請佢執導，並採取絕對信任。」

Oscar以虛幻嘅場景，比喻Frankie的個性。Frankie說：「Oscar起初同我講個Idea，係將鏡頭入面睇到以為係真嘅嘢，再Show清楚畀大家睇嘅時候，原來係假㗎！聽完覺得好得意，但又覺得好難實現到，不過Oscar將想法實現，例如我身上用紙造嘅白色西裝，仲有燈同電話蛋糕，真係冇諗過全部嘢都咁像真，唔知大家睇MV，發唔發掘到邊啲係真，邊啲係假呢？」

說到大眾對自己的誤解，Frankie分享過去一次經歷，他說：「試過去睇戲，散場好多人，有個Fans見到我，想搵我影相，但因為喺扶手電梯，好多人，唔方便停低，我就婉拒了，後來發現佢有DM我話唔開心。呢件事我都唔開心，但我又唔可以直接同佢講原因何在，又冇時間交代清楚就要趕住走。其實成日都有好多呢啲我做得唔好、做得唔足夠，令大家對我期望有落差嘅事，但自己總覺得唔緊要，大家之後都會明白，同埋Fans會知道真正嘅我係點樣，會繼續支持我，有大家繼續陪伴就足夠。」

Frankie又舉出了另一個例子。作為MIRROR的成員，在參與團綜時，Frankie總予人是團欺對象，但Frankie說：「我又唔覺得係團欺嘅，大家睇得好開心，我又嘗試去Enjoy，感覺都OK，先會有咁嘅形象出現。以前嘅我未必係咁，但久而久之，鏡頭以外，我都變成係咁，呢啲係自己不知不覺嘅轉變，但其實我係比較單純、直接、慢兩拍嘅人。」

Frankie談及與陳卓賢（Ian），早前在MIRROR演唱會，一同擔任其中一晚彩蛋，觀眾見2人拖手合唱，尖叫聲震耳欲聾，Frankie戴耳機也清楚聽得見。正當大家以為這是罕見的CP，但其實Frankie與Ian份屬好友，Frankie道：「我同Ian最夾係Lay Back嘅態度，比如對於一件事嘅感受，Alton（王智德）、AK（江𤒹生）會即時表態，但我同Ian都係唔會即刻分享感受嘅人，會諗過度過先講出口，而Ian係會附帶行動力，諗完會出聲表達想法，而我就會唔講出口居多，但我哋好多嘢都有相同嘅想法。」

Frankie笑言往後日子除了要以最自然、最真的一面，面對鏡粉、皮寶寶，面對大眾外，同時亦會像Ian一樣亦要添加一份行動力，讓大家更了解陳瑞輝是怎樣的一個人。

（即時娛樂）