呂爵安憑歌寄意安慰「爵屎」：Always on your side (22:34)

MIRROR成員呂爵安(Edan)的後援會Admin再爆是非,Edan及經理人阿Yu先後在TG群組現身,稱要了解事件,但風波持續發酵,雖然後援會已宣布總辭及解散,並強調Edan及阿Yu對其背景不知情,但未能令事件降溫,有人在TG群組留言問:「到底你經理人幾時出嚟解釋番成件事畀所有會員聽」,令Edan再次現身回應,並一次過解答大家的疑問。不少粉絲留言讚Edan處事成熟兼EQ高,還懂得危機處理,不是藝人的話,可以去做管理層。

Edan今晚(1日)在Ig貼出個唱中唱出《My Apple Pie》的片段,似憑歌寄意訴心聲,並表達對爵屎(粉絲暱稱)的愛護:「Always on your side﹑Always by your side﹑不管命裡 風吹日曬,我都來陪伴這 可愛派,Always on your side﹑Always in your life,這守護你 的死硬派,全程力撐My apple pie﹗」不少爵屎留言深受感動,又指爵安是最好的。

