呂爵安憑歌寄意安慰「爵屎」：Always on your side (22:34)

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會Admin再爆是非，Edan及經理人阿Yu先後在TG群組現身，稱要了解事件，但風波持續發酵，雖然後援會已宣布總辭及解散，並強調Edan及阿Yu對其背景不知情，但未能令事件降溫，有人在TG群組留言問：「到底你經理人幾時出嚟解釋番成件事畀所有會員聽」，令Edan再次現身回應，並一次過解答大家的疑問。不少粉絲留言讚Edan處事成熟兼EQ高，還懂得危機處理，不是藝人的話，可以去做管理層。

Edan今晚（1日）在Ig貼出個唱中唱出《My Apple Pie》的片段，似憑歌寄意訴心聲，並表達對爵屎（粉絲暱稱）的愛護：「Always on your side﹑Always by your side﹑不管命裡 風吹日曬，我都來陪伴這 可愛派，Always on your side﹑Always in your life，這守護你 的死硬派，全程力撐My apple pie﹗」不少爵屎留言深受感動，又指爵安是最好的。

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（即時娛樂）