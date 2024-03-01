婚後事｜羅子溢騷巨胸勁吸睛 陳自瑤曬白滑美背 (23:06)

由羅子溢﹑陳自瑤﹑黎諾懿﹑賴慰玲和王敏奕等合演的《婚後事》，自播出後掀熱話。今晚（1日）播出第5集，上半集敘述視點是張明芯（陳自瑤飾），標題是「你離開了，散落四周」，下半集敘述視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「你留下來，與我常在」。

劇情講述明芯與善仁離婚後，備受嚴重失眠問題困擾，要靠喝酒甚至服藥才能勉強入睡；即使成功入夢，明芯仍未能擺脫善仁，夢境每個角落都是溫柔的善仁。在日夜備受困擾情况下，明芯因休息不足暈倒，為了跳出困境，明芯在飾演心理醫生若雪（陳庭欣飾）建議下，嘗試面對問題及move on，遂相約善仁見面；另邊廂，對明芯尚未忘情的善仁，嘗試積極重回正軌，不過當善仁與明芯再度碰面後，善仁因敵不過明芯的魅力，雙方發生關係，原本以為一夜歡愉後，可與明芯重新出發，可惜竟發現對於明芯來說，一切只是告別儀式。

第5集重頭戲落在陳自瑤（Yoyo）與羅子溢的1分半鐘纏綿激情場口，Yoyo不但豁出去露背上陣，更與子溢攬到實兼惜得肉緊。雖然親熱戲刺激眼球，不過緊接的牀上攤牌戲才是亮點，出名健碩的子溢，即使躺在床上，結實胸肌相當搶焦；除了胸肌夠結實，子溢肌肉線條相當又勻稱，背肌紋理是「日子有成」苦練成果；另一場子溢身穿緊身黑Tee，麒麟臂亦十分吸睛。

子溢這次飾演善仁獲好評，幾乎每集都有網民留言大讚他演技大有進步、有「脫胎換骨」的感覺。據知為演活善仁一角，子溢開劇前刻意減掉超過10磅，演繹起憔悴狀態的善仁時更有說服力，子溢受訪時笑言：「監製嫌我太強壯，想我文弱啲，我就開始節食，都係多啲做帶氧運動，同埋用168減肥法（只進食8小時，其餘16小時不進食），同埋少啲食肥膩嘢，咁就慢慢瘦落嚟。」

談到即使瘦掉不少，麒麟臂亦相當厲害，子溢笑謂：「手臂係因為之前剩落嘅，佢好有用處，就係可以幫啲女士遮穿崩位。」子溢感激各方支持及鼓勵，並謂自己看劇本時亦是「睇一次喊一次」：「可能做咗人爸爸，又有個女，一睇婚姻對個女嘅影響即係『嘩』咗出嚟！如果早幾年未必感受咁深，依家睇真係好有同感。」

（即時娛樂）