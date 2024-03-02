周星馳新戲《女足》開海選記招 莊錠欣望做新一代星女郎 (14:18)

周星馳（星爺）電影《女足》昨天（1日）在台灣舉行記者會，宣布將在台灣、香港及內地進行海選，目前已收到2萬份報名表，星爺將會逐一審核。星爺旗下的星輝海外董事總經理陳震宇（Chris）表示《女足》從23年前拍攝《少林足球》時就開始醞釀，他們想找尋天資聰穎、外表秀麗、身材窈窕，年齡18至28歲的女性演出，如同時會踢足球、運動及功夫都會加分。談到在台灣開記招，陳震宇稱是因為不少台灣女性報名，希望能夠尋找有潛力的台灣女生參加。他被問到星爺可會參與演出時，最初表示不敢確定，後來改口說︰「應該是不會。他不太想演，還是比較喜歡創作。」至於是什麼原因，陳震宇笑言要回去問問星爺本人。他表示如有機會，希望邀請五月天演唱電影主題曲，也很樂意邀韓國影帝宋康昊一同演出。《女足》預計今年開拍，星爺有機會到台灣為候選演員試鏡。

莊錠欣擔任記者會的演唱嘉賓，獻唱《食神》主題曲《初戀》、《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》。她表示已交了報名表，希望能脫穎而出成為新一代星女郎，更向星爺揚言︰「你要肌肉我可以給你肌肉，你要什麼我都可以給你！」莊錠欣自覺其親和性格是優勢，也願意扮醜搞怪，而且之前是韓國女團CLC成員，有跳舞經驗。她說︰「我的體力不一定是第一名，但一定是前50%﹗」至於會否願意拍攝親密戲，莊錠欣的經理人在旁搖頭，但說騷「事業線」沒問題。莊錠欣笑道要努力擠出來，她最後對星爺說︰「星爺，你看過醉球嗎？我可以喝1斤白酒上去踢，希望我的真誠可以打動你，我會很努力。」

（即時娛樂）