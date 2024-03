周星馳新戲《女足》開海選記招 莊錠欣望做新一代星女郎 (14:18)

next

周星馳(星爺)電影《女足》昨天(1日)在台灣舉行記者會,宣布將在台灣、香港及內地進行海選,目前已收到2萬份報名表,星爺將會逐一審核。星爺旗下的星輝海外董事總經理陳震宇(Chris)表示《女足》從23年前拍攝《少林足球》時就開始醞釀,他們想找尋天資聰穎、外表秀麗、身材窈窕,年齡18至28歲的女性演出,如同時會踢足球、運動及功夫都會加分。談到在台灣開記招,陳震宇稱是因為不少台灣女性報名,希望能夠尋找有潛力的台灣女生參加。他被問到星爺可會參與演出時,最初表示不敢確定,後來改口說︰「應該是不會。他不太想演,還是比較喜歡創作。」至於是什麼原因,陳震宇笑言要回去問問星爺本人。他表示如有機會,希望邀請五月天演唱電影主題曲,也很樂意邀韓國影帝宋康昊一同演出。《女足》預計今年開拍,星爺有機會到台灣為候選演員試鏡。

莊錠欣擔任記者會的演唱嘉賓,獻唱《食神》主題曲《初戀》、《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》。她表示已交了報名表,希望能脫穎而出成為新一代星女郎,更向星爺揚言︰「你要肌肉我可以給你肌肉,你要什麼我都可以給你!」莊錠欣自覺其親和性格是優勢,也願意扮醜搞怪,而且之前是韓國女團CLC成員,有跳舞經驗。她說︰「我的體力不一定是第一名,但一定是前50%﹗」至於會否願意拍攝親密戲,莊錠欣的經理人在旁搖頭,但說騷「事業線」沒問題。莊錠欣笑道要努力擠出來,她最後對星爺說︰「星爺,你看過醉球嗎?我可以喝1斤白酒上去踢,希望我的真誠可以打動你,我會很努力。」

