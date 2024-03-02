婚後事｜陳自瑤賴慰玲王敏奕 3女主角鬧交戲鬥演技 (17:13)

陳自瑤昨晚（1日）在其主演的劇集《婚後事》中有兩場吵架戲，對手分別是上半場的Gina（賴慰玲飾）及下半場的Mira（王敏奕飾）。上半場佔上風者為Gina，明芯（陳自瑤飾）與Gina原本是好姊妹，但因為Gina心知自己的男人甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）多年來一直沒有放下明芯，二人早已心存芥蒂，即使之前協助明芯出動水軍攻擊善仁（羅子溢飾）及親生妹妹Mira，Gina也是另有計算。

深知對Gina有所虧欠的明芯，在完成離婚官司後專誠向Gina致歉，以退為進為拉了Gina落水表示歉意。Gina十分配合地為明芯雨過天晴表示高興，但明顯刻意迴避深入討論。明芯只能以Gina及Davey結婚事宜打開話題，豈料反而觸礁，被刺中要害的Gina馬上按捺不住怒火，直截了當回了一句「Hold起咗」。當明芯追問原因時，Gina冷笑表示：「因為你囉」，句句有骨落地之餘，說話時的眼神還相當銳利，皮笑肉不笑的狀態予人「棉裏針」感覺。為了打圓場，明芯向Gina大派定心丸，Gina先故作看化，之後再繼續發功。她說：「我諗去到你有第二春，佢都未必肯做老襯。」敵不過Gina咄咄相逼的明芯，最終只能以笑遮醜，並故作活潑以「講呢啲」結束對話。

昨晚一集的尾段，Mira直闖明芯公司激動理論，強調自己沒勾引善仁之餘，更質問明芯為何為了報復善仁，竟妄顧女兒心靈創傷。她狠狠向明芯拋下一句：「你點做人阿媽㗎？！」明芯聞言無奈地攤坐椅上，以極尖酸的眼神及說話回敬：「其實我真係好想好似啲八婆戲咁，兜巴兜巴咁星落你度，不過我唔同你呀，我做人知羞恥。如果你真係好想要阿Tim嘅，咪攞去囉，橫掂有你冇你，呢個男人我都唔會要，你根本就唔配做我對手。」她之後冷眼望着Mira說：「如果唔係阿Tim一早揀咗你啦﹗」Yoyo在這場戲中演活了明芯心計一面。

（即時娛樂）