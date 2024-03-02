再見‧枕邊人｜黃智雯爆怕醜仔羅天宇拍壁咚戲面紅耳熱 (17:48)

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的劇集《再見‧枕邊人》，昨晚（1日）一集講述顧晴天（黃智雯飾）被展開報復行動的黎秋（李啟傑飾）擄走，幾乎葬身火海。表面圓滑、善解人意的公關朱善美（張曦雯飾）亦差點被追求自己的富家公子周冠中（翟威廉飾）落藥迷姦，幸未婚夫楊萬森（馬德鐘飾）及時出現英雄救美，但原來朱善美早就發現周冠中偷偷向自己落藥，她把下了迷藥的酒吐出後，向萬森發出求救訊息，以博取對方的關心。

張曦雯在劇中被翟威廉狼吻香肩，她表示與翟威廉識於微時，而且翟威廉很有紳士風度，兩人事前已充分溝通，因此拍攝時不尷尬，非常放心。張曦雯透露翟威廉對演出斯文敗類周公子角色有意見，以及與馬德鐘之間的淵源。她說︰「佢話『點解我成日做禽獸角色』，尤其係同馬德鐘一齊，次次都係馬德鐘做英雄，好搞笑！」談到她在劇中的誘人服飾，張曦雯認為服裝同事也有功勞：「同服裝同事合作過好多次，佢哋好清楚我鍾意咩衫、咩衫啱我，呢個唔係淨係我操得弗就可以，都要配合camera、燈光、服裝，所有人夾埋一齊先做到呢個效果。身形同美色係朱善美嘅絕密武器，佢之後會喺唔同場合發揮『男人殺手』本色。」

另邊廂，晴天因安全問題搬到金長勝（羅天宇飾）的律師樓居住，兩人因而擦出不少火花。對於首次與羅天宇合作，黃智雯表示開拍前已十分期待，指對方印象斯文、乖仔，說話時陰聲細氣，是正宗怕醜仔，但劇中角色卻完全相反，是「2024年版Law霸」。為增加這對「晴勝CP」的趣味性，黃智雯開拍前主動跟羅天宇溝通，亦一起設計小動作，為角色花了不少心思。她說：「劇中見到一啲默契小事件或小動作，都係我哋一齊喺現場諗。我好享受亦好開心同到天宇合作，今次自己做比較主動嘅角色，成日整鬼佢，爆發佢曳嘅小宇宙！」談到深刻的拍攝點滴，黃智雯透露其中一場戲講述她洗澡時意外滑倒，造就了既親密又穿得少布的韓式壁咚畫面。她說：「同其他男藝人拍親熱戲，多數係男仔做主動畀安全感我，但今次角色調轉咗，我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲，去令佢安心，唔需要擔心唔需要驚。我哋非常專業，度好晒位去拍呢啲戲，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」

（即時娛樂）