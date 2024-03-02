王雙駿偏心柳應廷李駿傑吳林峰︰被年輕歌手激活沉睡細胞 (23:43)

著名音樂製作人王雙駿（Carl叔叔）下周六（9日）舉行《王雙駿HATS ON音樂會》，請來MIRROR成員柳應廷（Jer）與李駿傑（Jeremy）、謝霆鋒、麥浚龍（Juno）、吳林峰及Duo Band擔任演出嘉賓。王雙駿強調這場音樂會非其正式作品展，很多歌曲不是出自其手筆，開騷純綷覺得好玩，可趁機與合作過的單位再聚。「我不是要群星拱照，只是想跟和我有化學作用的單位合作，做一場好騷。」柳應廷、李駿傑及吳林峰是王雙駿近年最緊密合作的歌手，他直認較偏心3子。「他們給了我很多啟發和刺激，大家有來有往。他們的年輕角度，激活我沉睡了的細胞。人總有瓶頸位，他們帶給我很多新感覺與學習，令我近3年工作時特別起勁。」至於多年來合作無間的謝霆鋒、麥浚龍，王雙駿說大家年紀相若，從前與他們合作時會一起探索方向。

32年來曾跟羅文、梅艷芳、譚詠麟、劉德華、李克勤、何韻詩、彭羚、古天樂、謝安琪、張敬軒、方皓玟和吳業坤等不同年代歌手合作。芸芸眾星中，已故天后梅艷芳最令他難忘。「阿梅總給我一種明星感覺﹗我們年齡相若，但她20多歲已是天后，跟她合作時，我抱着粉絲心態。」回想當年與梅艷芳的相處，大家除了工作，還會一起飲飲食食、看球賽，梅艷芳更會打開心窗談及自己的家事。「沒想過她會和我談家事。台下的她沒化妝像老師，是一位很親切的朋友，但踏上舞台後就會變成巨大的Icon。現在回想起來，我仍然覺得非常震撼。」

2002年世界盃舉行期間，梅艷芳在美國開演唱會，騷後與包括王雙駿在內的團隊在酒店看直播。「當晚是巴西對英格蘭，阿梅是碧咸（David Beckham）粉絲，她當時說︰『如果巴西勝出，我自隊一支半白酒。如果英格蘭勝出，你就飲一支紅酒。』結果，阿梅至今仍欠我一支半白酒。她是巨星，但也是人，後來病了，身體十分虛弱。她下午綵排演唱會時，上落升降台需別人攙扶，但一踏上舞台就像去了另一個世界，完全投入地勁歌熱舞。她全靠意志，真的很厲害﹗阿梅就是阿梅，但我當時看見她這樣，十分心痛﹗我對工作的尊重，就是從她身上學會的。」

談到梅艷芳的徒弟草蜢，王雙駿表示不同歌手也有不同難應付的地方，草蜢難應付的地方是3位成員各有想法。「如何將他們的想法放在一起，我夾在他們當中就要花點時間、耐心等候，別在他們臉紅耳赤時作出決定，這對任何一方也不好。他們冷靜下來後就有答案，他們互相愛惜，只要花點時間，問題便迎刃而解。

欲知專訪詳情，請留意明天（3日）明報娛樂版。

（即時娛樂）