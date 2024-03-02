郭富城爆兩女睇《臨時劫案》花絮 見其角色中槍傷心流淚 (20:29)

郭富城因7歲小影迷的一個問題而害羞起來。（鍾一虹攝）

郭富城表示兩女兒感情豐富，看見他在電影《臨時劫案》的中槍花絮片時傷心落淚，因此未敢帶她們入場觀看。（資料圖片、鍾一虹攝 / 明報製圖）

郭富城（城城）主演的賀歲片《臨時劫案》票房突破1800萬，他今日與張松枝、符家浚、王頌茵出席謝票活動，分享拍攝點滴時不時講戲中金句「講多謝」、「Sorry」、「啱晒數」逗觀眾開心，又送禮物給一對母女幸運兒。城城問7歲女孩看到他在戲中的中槍畫面有沒有哭，女孩說沒有，反問他「點解你咁靚仔」。沒想到女孩有此一問，城城秒變害羞及笑言︰「唔識答添﹗我覺得自己只係普通靚仔。」

城城活動後受訪，透露兩女兒看到《臨》片花絮，見到他的中槍畫面即哭起來。他說︰「兩個女情商（EQ）好高、感情豐富，見到我個角色中槍，大寶就傷心到喊咗出嚟，二寶又跟住喊。我諗要等佢哋長大後至可以睇呢齣戲。」城城開心《臨》片贏口碑，得到觀眾支持，院商又增加放映場次。他說︰「不過，我要為農曆年後至出嚟謝票講聲Sorry﹗我之前做完馬來西亞同廣州演唱會後病咗謝晒，休息後變番生猛，就趁澳門演唱會前抽時間入場答謝戲迷支持。」

談到可滿意票房成績，城城說︰「 應該都OK，當然愈多愈好，希望投資者唔會蝕本，有信心開拍更多電影， 亦令幕後敢於創作唔同題材。團隊大膽搵我拍黑色幽默題材電影同飾演悍匪。好多人話周星馳係喜劇之王，我就係悲劇之王，近10年好少遇到呢類角色，演員要通過拍電影去修煉，遇到角色至可以發揮出嚟，有大突破。我今次花咗唔少心機喺演繹同造型上，開拍前又同編劇度金句。」

他在戲裏有場與林家棟、任賢齊在山邊小解的戲，城城笑言現實中不會發生︰「我對自己好嚴格，係『忍得之人』，而且香港好多公廁，為市民提供方便。」至於首次跟姜大衛合作，他回憶︰「好佩服佢喺嚴寒下拍外景，攤喺污泥上濕身演出，令後輩見證佢專業一面。」

（即時娛樂）