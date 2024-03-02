193求Do姐追蹤社交網最少30秒 為做節目嘉賓願作大犧牲 (21:11)

鄭裕玲（Do姐）今日與ERROR成員郭嘉駿（193）、應智越（細貓）出席活動，呼籲關注全球極端氣候變化危機。Do姐稱最近少見193，今日再見覺得他瘦了長高了，193笑答︰「秘訣是用增高鞋墊﹗」細貓聞言說自己剛好相反，最近3個月不停吃令體重急增12公斤（約26.4磅）。他表示去年情緒及工作也受負面新聞影響，事件過後內心仍有根刺，曾為此找Do姐傾訴，也有向專業人士求助。細貓說︰「放縱飲食是開心，但要還，知道今天會見到Do姐，我已火速減去3公斤（約6.6磅）。不過，人胖了，肌肉量增加，身形也較好，算是因禍得福。」Do姐透露曾鼓勵細貓做開心的事，心情能慢慢調整過來。她又讚細貓為管理身形，在飲食上很懂得節制。

談到ERROR另一成員吳保錡早前自爆曾獲Do姐追蹤其社交網，豈料她原來只是按錯掣，瞬間取消追蹤，Do姐說︰「聽說保錡去紐約跑馬拉松，我才想看他的Ig更新一下消息。誰知，我按錯掣追蹤了他10幾秒，但他竟然9秒9發現，還截圖傳短訊問我。雖然我按錯掣，但沒講『唔好意思』！」Do姐被問到為何對社交網的追蹤目標門檻那麼高時，她笑言︰「這是一個Running Joke，大家才會感興趣追問。」

193求Do姐追蹤他的社交網，笑言至少追蹤30秒，比追蹤保錡社交網的時間長。他又表示快將出新歌，自薦做Do姐的節目嘉賓。193豪言︰「如果可以上Do姐節目，我即場取消社交網的3000多個追蹤，只追蹤Do姐一人﹗Do姐，你會答應追蹤我嗎？」Do姐笑言見193願那麼大犧牲，可考慮一下，但揚言不能預先說好追蹤時間長短。193聽見Do姐這樣說立即想「縮沙」，被取笑口輕輕。

談到MakerVille旗下新樂隊ROVER，193說︰「他們不是我們的直接競爭對手，沒有感到受威脅。我希望公司好、大家好，最重要是MIRROR好帶挈ERROR，ERROR再帶挈其他人。ROVER主要是夾Band，我們純偶像。」 Do姐聞言瞪大眼向着193笑。

（即時娛樂）