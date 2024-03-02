MIRROR 4子否認Solo歌遭冷待 保錡指ROVER不夠ERROR鬥 (22:23)

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉 （Stanley）、王智德 （Alton）、陳瑞輝 （Frankie）、邱傲然（Tiger），以及ERROR成員梁業（ 肥仔）、 何啟華（Dee）、吳保錡、郭嘉駿（193），今日出席記者會宣布將於6月8日聯同韓國歌手鄭秀妍（Jessica）演出音樂會，吸引大批粉絲捧場。MIRROR 5子在活動後一同受訪，Lokman估計其他隊友沒有空未能參與演出，又笑言或因客戶太喜歡他們5人，覺得他們較出色，更有光芒。他表示5人將在音樂會上跟ERROR對決，也希望跟Jessica一同跳唱。Stanley自爆是Jessica粉絲，視對方為理想型女友，能與她同台感覺很夢幻。他說︰「Jessica是女神，人又靚，唱歌好聽。不止我，她是很多男士的理想型女友﹗」Alton認同︰「可以和女神同台演出，像發夢一樣﹗」5子稱香港有很多美食和靚景，想帶Jessica去「打卡」。Frankie想趁機教她廣東話，Tiger說︰「我會向她介紹MIRROR MV，迫她追蹤我們。」

傳MakerVille旗下的新樂隊ROVER分薄資源，令Lokman、Alton、Frankie及Tiger的新歌被忽略。4子不認同也不擔心資源被分薄，Lokman說︰「作品不是一下子變出來，要經過不同部門，也需要時間製作。大家期待一下，作品陸續有來，是時間問題，資源沒錯配。我一直有和經理人溝通，為自己及大家反映意見。」Alton、Tiger不認同新歌宣傳不足， 認為新歌推出時剛巧開MIRROR演唱會，之後又到農曆新年，才沒時間宣傳。Alton預告︰「我將在MIRROR巡唱期間有事發生，大家密切期待吧！」談到有報道指TVB的《亞洲超星團》練習生人氣直逼MIRROR，Stanley表示有時會從社交平台看到有關節目的消息。Lokman指《亞洲超星團》練習生聲勢好是好事︰「百花齊放，良性競爭。他們進步會迫使MIRROR也進步。MIRROR不會因此有壓力，壓力來自自己，做好自己，別人就會看到。」

Stanley在記招上笑稱要在音樂會上挑戰ERROR的「肥仔波」肥仔，肥仔受訪被問到可會努力操肌迎戰即表示會投降︰「沒可能﹗」阿Dee、193及保錡亦指肥仔做不到︰「他的脂肪經過34年練成的，不會一下子變成肌肉。」193跟Stanley一樣是Jessica的粉絲︰「很開心能與她同台，我想為她伴舞。我在她『少女時代』時已很喜歡她，追蹤她的社交網多年，希望今次見面後，她也會追蹤我。」保錡談到被鄭裕玲（Do姐）瞬間取消追蹤社交網一事時說︰「我當日在澳門工作，玩手機時看見，立即截圖問Do姐是否追蹤我的Ig，及後知道她只是手誤。我不想誤會，要誠實一點。Do姐喜歡靚仔，我屬樣衰派別，她不會追蹤我。」

談到樂隊ROVER出道，保錡自嘲本身沒什麼資源，不會有影響。肥仔、阿Dee立即代保錡更正，稱公司有很多資源，更舉辦多屆《全民造星》為人完成夢想。193說ERROR與ROVER路線不同，不擔心受影響。保錡笑言︰「他們怎夠我們鬥？講高度，我們有193；講肥胖，我們有肥仔；講演技，有阿Dee；講醜，有我。」3子一臉愕然地望着保錡，奇怪他為何會自嘲。保錡說︰「囂張道路走得不遠﹗」保錡又透露近日為電影試鏡，有機會當演員。他被問到為何不找阿Dee幫忙介紹時說︰「阿Dee拍認真電影，我要拍全港所有爛片，希望王晶繼續在香港拍戲。」

（即時娛樂）