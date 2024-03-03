陪囡囡幼稚園面試 周柏豪壓力大 緊張到肚痛 (12:48)

周柏豪和鄭融昨晚（2日）到灣仔出席「仁濟醫院周年慈善餐舞會2024」，並擔任表演嘉賓，鄭融表示很久沒與柏豪同台演出，她之前在中山舉行演唱會，原本邀柏豪擔任嘉賓，但對方撞了期未能現身。

柏豪與連詩雅（Shiga）同公司兼好友，問到是否在Shiga未公布懷孕前，已獲知對方孕訊？柏豪表示一早得知，但消息來源非來自連詩雅，說：「現在大家可以交流下，我們都愛環保，我會將一些BB用品送給她。」鄭融問是否有BB籃？柏豪反問鄭融：「你想要呀？我買新的給你。」鄭融指自己目前還是單身，未有需要。叫柏豪介紹男生給鄭融，他即耍手說：「我全部朋友都不好，不敢介紹，不想影響人。」

柏豪透露最近為陪女兒去幼稚園面試壓力很大，每次接載女兒去面試，都緊張到肚痛，緊張過開演唱會，演唱會有綵排、有流程，但小朋友會有突發變化，他說：「我緊張過太太，太太不是圈外人，雖然我是歌手，但面試並沒有著數，亦沒被刁難，身邊很多男性朋友叫我不要陪女兒去面試，說女兒一定會喊，果然沒錯，現在已有幼稚園取錄，希望心儀的會取錄她。」

問鄭融會嚇怕不敢生小朋友？她說：「生小朋友離我很遠，未識驚，我不心急拍拖，不能急，急反而會亂陣腳，緣分要來自然會發生。」

（即時娛樂）