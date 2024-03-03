陳蕾紅館開騷 《造星V》囝囝做嘉賓 鳴謝環節講足半小時 (13:47)

出道14年的陳蕾，昨晚（2日）首踏紅館，舉行一連4場陳蕾演唱會2024《念》，全場爆滿，氣氛熾熱。是次陳蕾演唱會分為《死》、《惑》、《念》、《生》及《能屈能伸》五個主題，由開場的一滴血走到最後變成嘉年華的繽紛紅色，帶出「念死無常、向死而生」的概念。

演唱會一開始，一頭銀髮、戴白色如婚紗頭飾的陳蕾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱揭開序幕。

《我想和你好好的》後，陳蕾爬到鋼琴上站著並除去頭紗，告訴大家人生就像《荒島之幻像》，畫面一轉槍聲爆炸響起，她連人帶「血」躺在琴上唱出《荒島之幻像》；緊接陳蕾再一口氣唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》。

隨著台上的敲鐘聲和中樂嗩吶聲，演唱會進入第二部分《惑》，同門師妹張蔓姿現身台中為陳蕾鋼琴伴奏，此時，換上黑色低胸裙的陳蕾，若隱若現非常性感。張蔓姿一句：「你快樂嗎？」引領大家進入陳蕾的內心世界，同時大熒幕出現滿滿疑惑、困惑的字句，陳蕾站在彷如受盡雨水擊打的鏡子前，唱出《當我迷失時聽著的歌》，經過雨水洗禮後，內心回復平靜，她便拿起木結他自彈自唱，告訴大家：「《其實沒那麼寂寞》。」

第三部分《念》，舞台上由多位雜技表演者精彩演出延伸，換上綠色連身裙、披著黑色長袍的陳蕾，在離地面4米半高的升降台，獻唱《神的不在場證明》和《熒光》，觀眾亮起手上熒光燈及電話燈，營造燈海，場面壯觀。

走出光明，陳蕾在第四部分的《生》，先後換上紅白格仔裙及白色吊帶短裙，將現場變成嘉年華，其中唱《娛樂人生》時，16位小提琴手、4位大提琴手，再結合現場樂隊一同演出，帶給觀眾極佳視、聽享受。

唱到《Run Away》、《青年危機》、《窮人的薔薇》、《世界與你無關》和《相信一切是最好的安排》等hit爆歌曲時，台上、台下同樣High爆，陳蕾帶領觀眾舉手揮動，不少人直情站起來，隨音樂搖擺身體，余香凝、廖子妤和梁祖堯也被感染瘋狂。見粉絲如此熱情，陳蕾也非常識做，走近台的兩邊向粉絲揮手打招呼。

去到最後一部分《能屈能伸》，氣氛繼續有增無減，曾為ViuTV選秀節目《全民造星V》擔任導師的陳蕾，找來學員亨仔、Nathan、Kim及Tiger Foo合體夾Band，演繹現場版《伸縮自如的愛》，陳蕾換上她最愛的針織民族風服飾，大騷玉背，5人默契十足，再次掀起高潮。

唱足全晚的陳蕾終於說話，她正式跟大家打招呼：「大家好！」觀眾報以強勁歡呼聲回應。陳蕾以試耳機隔音效果為名，除去耳機感受場內的歡呼聲，她笑謂：「多謝晒，你哋氣氛啱啱好，如果你哋太嘈，我係唱唔到歌，我諗好少有歌手叫人唔好咁大聲叫嘈住我唱歌，我終於可以講嘢啦，我開騷導演唔會畀我講嘢㗎，話即刻冇晒氣質。」引來全場笑聲。

陳蕾非常愛惜她幾位造星學員，不但帶給他們在紅館演出的機會，還叫觀眾多給予幾位後輩掌聲：「其實陰功都冇乜表演機會，就畀我捉咗嚟紅館表演。唔好話佢哋啦，我出嚟第一首彈《我想和你好好的》都手都震埋，你知佢哋拍MV時錄音唔係佢哋錄，唔夠膽搵佢哋錄啦你知，佢哋（今晚）真係練番出嚟，真係我有啲感動。」

見到大家支持自己，陳蕾亦分享感受，她說由坐在鋼琴前升上台到演唱會接近尾聲這一刻，整個過程感覺好快，她形容自己進入深流狀態，很享受每一個時刻，她很享受這一晚。話音未落，全場觀眾掌聲支持。陳蕾坦言：「瑕疵一定有㗎，但你哋寧願睇我小心翼翼，定係帶住瑕疵放開嚟唱，我都會擁抱所有嘅瑕疵，𠵱家有好多科技會令到演唱會嘅聲音完美少少，但我哋冇呢啲嘢嘅，走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛，呢啲都係我當下情緒。」隨著觀眾就掌聲雷動，陳蕾再演繹了她為柳應廷創作的《JM單身9》。

去到演唱會尾聲，陳蕾愈講愈起勁，在鳴謝環節足足講了半小時，期間大放笑彈。她在多謝嗩吶手時，講笑對方其實是候補：「實不相瞞呢個位原本係洪嘉豪嘅，即係我有個朋友叫洪嘉豪，佢都識吹（嗩吶），但佢拒絕咗我。」陳蕾講完自己都忍不住爆笑。

沒想到陳蕾大膽搵老闆擺上台講笑：「多謝大會總監Gordon，即係我老細呀，佢今日喺度，可唔可以畀多啲掌聲佢，呢個真係要大聲少少，我呢個騷出唔出到碟，嚟緊隻專輯出唔出到，就係靠你哋嘅掌聲了，拍到佢尷尬為止。」但陳蕾講完都「淆底」：「都係唔好了，佢超級低調，我咁樣做完佢真係唔幫我出碟呀。」

還有幾位後輩嘉賓，陳蕾也衷心感謝，先是同門師妹張蔓姿，她說原本都不知對方有這一面，碰巧聖誕當日，對方提議在她屋企舉行MV觀賞大會，就是打開自己的Channel：「咁咪睇下囉，我發現原來張蔓姿有好多純音樂upload，我覺得好好聽，就邀請佢嚟彈。另外仲有以ROVER出道嘅Kim和亨仔，同埋Tiger Foo、Nathan，多謝你哋。」

陳蕾續言：「我覺得向死而生係好有意義，我好想喺演唱會講，我都有同啲侄仔講，姑姐一開始就會嘭一聲中槍爆血，唔使驚呀。而我都希望透過呢個演唱會，大家有帶到嘢返屋企，例如力量、視覺享受、聽覺享受，有一個開心愉快嘅晚上。我也要衷心多謝入場嘅每一位。」

說罷，陳蕾驚訝自己原來講了半小時，終於來到最後一首歌，她感觸說：「呢首可能係我暫時最多人聽過嘅一首歌啦，而呢首歌也收到好多來信、Inbox，話呢首歌畀到力量佢，喺佢最迷惘嘅時候，佢都好相信呢句說話...」陳蕾忍不住哽咽說：「誰都可發光，只要找對地方。」接住，她唱出《凡星》，全場觀眾也跟隨著變身萬人大合唱。

完騷後，觀眾未夠喉狂嗌Encore，群情洶湧。換了輕便服飾的陳蕾再度登場，她笑言：「𠵱家啲文化咁嘅？好似每個騷未見到歌手著自己嘅產品出嚟都唔死心，偏偏我就著出嚟畀你哋欣賞下，純粹喺台上兜個圈，話知你哋。」期間不少粉絲高呼：「陳蕾世一！」

陳蕾又問大家叫Encore是想聽她說話還是唱歌，聽到有粉絲大叫想看她在紅館打機，陳蕾即問：「有冇人有帶遊戲機？講笑啫，咁認真嘅演唱會，我準備咗支木結他，我都是只係識...」未講完，又有人提議：「跳舞！」嚇到陳蕾說：「認真咩？你哋好古怪，居然鍾意睇人出醜，好彩我頭先冇甩漏。」

陳蕾認真說：「今（昨）晚好多人嚟睇我演唱會，好多年前都冇乜人睇過我表演嘅時候，我就係孭住支木結他喺網上拍cover，亦試過busking，去唔同嘅市集唱歌，我都有諗過放棄音樂嘅，嗰陣覺得我係咪更適合做個手作人呢？唱咗咁多年都冇乜特別，亦唔覺得自己寫啲歌特別叻，但我好多謝自己所有高高低低嘅經歷，令我寫到咁多隻歌。如果你𠵱家正經歷緊低潮，冇嘢㗎，咁先係人生㗎嘛。」話畢，陳蕾自彈自唱王菲的《夢中人》為演唱會畫上完美句點。

（即時娛樂）