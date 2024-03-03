婚後事｜Yoyo難忘每日一喊難抽離 羅子溢跟楊茜堯偶有拗撬 (14:35)

子溢續指與太太楊茜堯由拍拖到結婚也有10年，故此處理角色時感受很深。（Ig圖片）

內地網民評陳自瑤：「TVB給陳自瑤一個視后吧﹗」（大會提供）

羅子溢和陳自瑤分享拍攝《婚後事》時的心路歷程及點滴。（大會提供）

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演的《婚後事》，

自播出後惹起網絡熱話，首周已爆出不少經典場口及對白，6位主角順理成章人氣勁升，劇集在內地備受熱捧。

為令觀眾更深入了解他們攝《婚後事》時心路歷程及點滴，myTV SUPER由前天（1日）起、逢周五推出一系列主演對談訪問，打響頭炮的是飾演張明芯的陳自瑤Yoyo及飾演潘善仁的羅子溢。

談到張明芯與潘善仁，不得不談二人於第五集的激情親熱場口，對於之前甚少拍親熱戲的Yoyo來說，她坦言拍攝時對於整個劇組、尤其監製及編審是投以百分百信任票：「我冇質疑過個劇本我應該係演少啲吖，定唔好演到咁，我哋呢個劇會講好多感情好豐富嘅Moment，就好似善仁同明芯即將要分開、又經歷咗咁多嘢，咁樣嘅場口或感情戲、先可以帶到佢同前夫嗰種感覺，我只能盡力調節心態去演好。」

Yoyo拋波給子溢並笑謂：「當然因為你呢個情場老手，真係帶得我好。」子溢聞言先是尷尬，之後搞笑說：「我從來冇質疑過自己嘅能力。」

Yoyo指拍攝《婚後事》時很難抽離，更瘋狂至「每日一喊」：「之前拍劇我可以好快走番出嚟，但呢套劇我同你（指子溢），都真係最多情緒戲同喊戲，個情緒困得太耐，真係每一日都有喊戲，就算最簡單嘅戲，都梗有一場（喊戲），但我覺得係好事，因為我已經喺個角色，唔想太抽離，我都驚自己入唔番去。」

子溢被Yoyo追問「對潘善仁的共鳴位」，子溢指出兩大共通點：「我會將所有責任攬上身，同埋我會沉溺自己嘅反思入面，成日自己諗嘢，又唔係好擅於表達，可能有時係男人嘅自尊心作祟，想自己諗方法解決同安慰自己。」

子溢續指與太太楊茜堯由拍拖到結婚也有10年，處理角色時感受很深：「真係覺得婚姻有高有低，會有唔啱嗌交時候，三日一小嗌，七日一大拗，可能為咗小朋友都會有啲分歧，同埋亦都明白到，一個男人結咗婚之後，係需要一啲空間去沉思，未必想逃避，可能係情緒抒發。」

（即時娛樂）