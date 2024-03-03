郭珮文獲力捧 孖「福祿壽」主持節目 工作量勝應屆港姐三甲 (15:53)

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，將接棒《中年好聲音2》推出。（大會提供）

福祿壽的阮兆祥﹑李思捷和王祖藍影宣傳照駕輕就熟；郭珮文的戀柱造型還原度100%。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，將接棒《中年好聲音2》推出，雖然3子相隔6年才再度合體，亮相無綫綜藝節目，但其實他們近2年都有「限定合體」亮相台慶夜，今年祥師兄、思捷、祖藍先後惡搞「林加洞」、「拜金」及「淋作」三大造型，而惹起熱話。

據知採用淘汰賽制的《福祿壽訓練學院》，集齊緊張、殘酷啜核於一身，而為了緩和氣氛，製作組特意找來兩名「傻大姐」擔任主持兼「冷」場，她們是港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）！

製作組曝光3位導師以及Juliana試造型宣傳照。對於合作無間的福祿壽來說，影宣傳照毫無難度，默契十足，笑容及甫士均一致。首批造型宣傳照重點，則落在Juliana身上，出名身材驕人的Juliana，以著名日本動漫《鬼滅之刃》中的戀柱造型現身，配以心口開窿的忠於原著設計，相當吸睛！

除了心口還原度100%，Juliana的戀柱造型細節位亦做到足，先是頭上的Shocking Pink加金黃大孖辮假髮，然後眼睛對下的兩粒銷魂癦，配以Juliana女人味爆燈的嫣然一笑，電力驚人。

觀乎官方造型宣傳照，Juliana對造型信心十足，俯身大擺心心手勢吸Likes。據知，Juliana除了戀柱造型，還會以其他「話題性」造型上陣，令觀眾驚喜。在3位導師及2位主持之中，唯獨欠缺德德造型宣傳照，據知首度升呢擔任綜藝真人騷重點主持的德德，一知道Juliana會以「戀柱」造型打響頭炮後，即感到相當大壓力，為了配得起「戀柱」，德德將以意想不到的動漫造型亮相，但為了保持神秘感，所以暫時未作公開發布。

經過為期半年招募，製作組在數百名海選參賽者中，為福祿壽精挑細選最終極別具扮嘢潛能的入圍者，該批終極入圍者將接受福祿壽悉心教導，爭奪成為扮嘢接班人。為增強刺激感，3子屆時將玩「內訌」分成3隊明爭明鬥，揀選心水隊員過程更要歷盡考驗。

（即時娛樂）