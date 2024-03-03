連詩雅佗B後首露面 穿高跟鞋惹老公微言 爆陳家樂見BB表現激動 (16:17)

連詩雅（Shiga）昨晚（2日）亮相《博愛歡樂傳萬家》，Shiga早前宣布與老公陳家樂造人成功，自孕訊後首度公開亮相活動，懷孕4個多月的她，身穿露腰連身晚裝配3吋高跟鞋，她表示已重了8磅，加上肚凸凸，為工作挑選服飾開始有難度，透露老公駕車載她到場，知道她將會穿高跟鞋也有微言：「我只是上台穿一陣，太長時間我怕應付不來，現階段會保持工作，很多工作人員都照顧我，都幾享受感覺。」

Shiga懷孕後口味大變，愛上吃酸味和濃味的食物如意粉、薄餅，妊娠嘔吐反應則在懷孕頭3個月最辛苦：「我初懷孕時，忙於做內地巡迴，BB陪我做了3、4個騷，好彩上台時沒有不舒服，BB算乖。」她分享做產檢時，從超聲波見到BB活潑跳動，她和老公心情都很激動：「家樂當時有少流淚淚，我見到BB好細粒，個心跳閃閃下，覺得好奇妙。」

提到BB腳頭好，帶旺爸爸事業，Shiga笑言希望BB也帶旺媽媽事業，透露家樂為拍新戲露股、減磅演出，壓力很大和辛苦，盡量不會煩擾他，自己在能力範圍內都會工作。問到老公有沒有勸她減少外埠工作？她說：「沒有這樣說，他提我小心行路，經常扶住我，但我未至於很笨拙，只是未習慣身體變化。問到有沒有計劃做多仔婆？她說：「看情况，現在已經很多擔心，希望順利、BB健康。」

（即時娛樂）