遭甄妮窒懵懂博同情 李龍基唔介意被誤會：每個人有自己思想 (18:07)

李龍基未婚妻王青霞（Chris）早前涉在港逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被扣留，目前仍身在大欖懲教所還押中，等候4月上庭應訊。今早（3日）10時許，李龍基乘坐專線小巴直達懲教所門口，然後跟市民排隊登記探訪，逗留大約1個多小時後再登小巴前，他停步讓傳媒拍照。

提及有「樂壇風紀」之稱的甄妮，亦關注圍繞李龍基與王青霞的報道，更在社交平台留言，先寫道：「基哥一世英明毀於一旦，害了己又害人，一場鬧劇偷雞不着蝕把米，搞到官非纏身何苦呢！現應正是享福之年！」

之後又暗示李龍基借被追訪時，宣傳自己有份演出的晚宴乘機吸金，批評李龍基扮豬食老虎，還寫道：「基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似懵懂博同情。」

對於甄妮網上言論，李龍基表示沒有留意太多網上討論，明白到現時有很多平台可任人發揮，她要說什麼沒有人敢挑戰，也沒有渠道讓當事人反駁，所以便由得她，自言看得開。

李龍基跟甄認識幾十年，想不到她會加入戰團，卻不打算反駁她，他說：「每個人有自己思想，可能她不知道內裏底蘊，一想到覺得是什麼，就在網上發表，一發表就沒有人挑戰她。老實說，以前我一激氣，也會向朋友或傳媒否認，但現在好平常心。（私下聯絡甄妮？）不會了，隨便她，不介意被誤會，我沒所謂，由她吧，幾十年無見，識了幾十年要到現在才知道我是扮豬食老虎的人，她有少少失敗，應該早就知道我識扮豬，現在不怕告訴她，我由頭到尾都是豬！」

對於甄妮暗示李龍基趁機為他本月有份演出的晚宴宣傳，他解釋演出是未發生事前一早傾好，並已簽約又收下訂金，但他直認未婚妻的事件，的確令他增加知名度，他說：「其實又好彩，本來只演一場，當事件發生後，老闆便將普通酒樓騷演變成演唱會一樣，向來我都做好多酒樓騷。（場騷加場兼加價？）即刻爆滿後，老闆便問可不可以加場，又爆，希望再加開其他日子就好了。」李龍基謂只收歌酬，場騷加價不關他的事，是由老闆決定。

他重申事件後他沒有加歌酬，對於被網民認為是發生事後才接騷做，他認為無需要解釋太多，因為有時愈解釋，別人會覺得愈掩飾；他又說自己喜歡音樂及唱歌，日間可以照去探望王青霞，晚上才開騷唱歌是沒有影響。

最近將推出新歌又開騷，網民說李龍基是最大得益者，他苦笑覺得沒所謂，別人要這樣想也不出奇，但希望大家抱少少良心去分析件事，聲言自己不是借勢才去做，他說：「首新歌已籌備很久，要錄音又要拍MV，不是短期可完成。好感謝身邊人與好朋友的了解、安慰、鼓勵及支持，我有感覺自己愈來愈強大，因為實在中箭太多，傷好了便強大。我有一首歌《佛山贊先生》，歌詞內容『但得鮮血（碧血）不輕（空）濺，辛酸痛苦亦安然！』現在自己仍是痛苦期間，絕對不是坦然。」

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（即時娛樂）