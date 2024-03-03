羅沛琪接受圈外男友求婚：用餘生實現大家就是對的人 (18:45)

ViuTV前藝人及參加過《中年好聲音2》的羅沛琪（Pinky），接受圈外男友Rayson求婚，今天（3日）她在社交平台報喜：「因為嗰日喺陽明山實在係凍到抽筋，當見到個靚靚山頂景時都係光速打卡，腦袋只諗食嘢充飢，當食到成口都係熱辣辣薯條時，突然一群人衝入嚟，細心的你已經一切 準。備。就。緒，下刪1萬9千字的明就明，唔明就黎明的肉麻情話，多謝你一直的寵我，若然言語未能表達，那我們就用餘生好好去實現大家就是對的人。」

Pinky接受《明報》訪問時說：「多謝大家祝福，今年我會結婚，男友圈外人，我哋拍拖2年幾，不過就識咗好耐，求婚過程就係去咗台灣，我完全唔知佢planning，因為佢平時都會揀靚餐廳打卡，去到嗰陣，係台灣最凍嗰幾日，上到去已經超凍兼落毛毛雨，跟住入間房都不以為意，因為間房咁靚，唔知係咪因為早book房。

當我坐喺度食嘢時，見到出面有塊黑布蒙住啲嘢，以我平時性格會多手揭開睇下係乜嘢，點知係冇嘅，因為太肚餓，Waiter拎咗好多嘢食嚟，當我食到滿口薯條時，突然佢哋成班人衝入嚟，佢就向我求婚，都好開心，因為我覺得遇到一個係好明白你嘅人，雖然佢係圈外人，但好多時我哋傾偈溝通，佢好快明白大家要乜嘢，佢好細心同埋有同理心，好多嘢令我安心，佢係好好聆聽者，佢會同我分擔，平時我啲無聊白癡嘢，佢又會一齊笑，好開心搵到一個好好soulmate，陪我繼續行落去。」

（即時娛樂）