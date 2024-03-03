黎諾懿《婚後事》出「股惑」贏人氣 自評臀部未夠堅挺 (18:31)

憑劇集《婚後事》全裸露股上陣而惹熱話的黎諾懿，今日（3日）以「有機大使」身分，到中環出席「全城有機日」活動。

提起「有機」二字，黎諾懿指兩名愛子「小春雞」黎峰睿、細仔「小冬牛」黎奕辰容易皮膚敏感，所以他與太太李潔瑩在食物及用品上，盡量選擇有機產品。除了注重飲食，黎諾懿透露一星期有兩天，會帶「小春雞」跑步、游水，陪囝囝做運動兼出汗，提升心肺功能。

談到湊仔心得，黎諾懿指「小春雞」與「小冬牛」是「一文一武」，「小春雞」喜歡打機、較反叛，不過黎諾懿的教育方針是認為男仔要夠「曳」，如今「小春雞」已6歲，黎諾懿教他金錢觀上不可大使，最重要做人要懂尊重和有禮，讀書成績反而隨緣。

談到在劇中出「股惑」，令觀眾眼前一亮，黎諾懿笑言：「現在出街好多人想睇我個籮柚。」他大爆在戲中親身上陣，沒用替身或電腦效果，黎諾懿認為合情合理的犧牲是可以接受，今次他從影以來最大膽嘗試，他指「裸露得嚟好靚！」黎諾懿認為美中不足的是臀部可練得再堅挺點，他笑言不介意出街「籮柚」比自己更受市民矚目。

由於《婚後事》新劇題材偏成人，黎諾懿笑言不允許「小春雞」收看，只與太太二人世界煲劇，黎諾懿還爆太太與他一樣，嫌他籮柚「唔夠弗」。

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（即時娛樂）