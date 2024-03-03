HOME即是識｜泳兒被踢爆用錯洗碗方法 擔心嫁唔出 (19:06)

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的節目《HOME即是識》，上周三（2月28日）晚播出的第五輪初賽，由藝人隊泳兒及黃明德、許靖韻和艾妮擔任嘉賓，素人隊則有波兒及Yanice、柏喬及顏太、Nic及Winnie和Ricky及羅記。

泳兒甫出場自認洗碗達人：「我最叻洗碗，快靚正！」言猶在耳，泳兒卻在第一回合即出洋相，其中一條問題是「百潔布應該用黃或綠色一面？」，泳兒說：「我洗咗十幾年碗，都係用黃色。」而正確答案其實是綠色面，換言之泳兒一直用錯方法洗碗！

明晚（4日）播出的一集，曾做過註冊護士的艾妮搶盡風頭！在最後的「終極搶答題」中，「常識達人」艾妮頻頻出招成功搶分，「咩性質清潔劑加落漂白水會釋出有毒氣體？」、「水費幾多個月結算一次？」、「香港單相電壓幾多伏特？」等問題完全難不到她，其中一題就連問題都未問完，艾妮不單極速答中，就連問題都能完美推理出來，非常誇張，森美大讚艾妮：「佢咩都識，男士見到都想娶！」

搞笑的森美即場牽紅線，問到素人柏喬對艾妮有沒有興趣，柏喬怕醜仔上身口窒窒，反而婆婆顏太對艾妮嗒糖：「得呀！得呀！」場面搞笑。身為同門師姐的泳兒全晚齋坐，一條問題都答不中，她面露難色說：「我驚嫁唔出！」

（即時娛樂）