適者生存｜米露迪蔡宛珊遇緊急情况 全員需撤離地下屋 (19:15)

ViuTV節目《適者生存》逢星期日晚上22時30分播放。節目由3位ViuTV女藝人包括蔡宛珊（Sarika）、米露迪（Melody）、蔡寶欣（Pony），和3位台灣女嘉賓謝明君、芮恩和姜巧文擔任主持。

6位女主持需接受各種求生挑戰，節目中她們必須學會在沒有網路和科技運用，靠剛學習的生存知識和技巧，在刻苦患難環境生存，各人來自不同的生活背景，她們將呈現不一樣相處模式，讓節目充滿驚喜。

今晚（3日）6位女主持跟教練進入森林採野菜，學習如何分辨可食用植物。森林裏植物種類繁多、觸手可及，卻不是所有植物可被食用，教練千叮萬囑她們勿採摘有毒植物。

對於初次採集野菜的Melody，她的感想是：「90%相似（植物），係好難分嘅。我以為自己好叻搵到嘅時候，教練喺隔籬就會話『這個不是』，要分辨野菜食唔食得，係一門好大學問。」教練指示眾人尋找野生蝸牛，作為晚餐的蛋白質來源，Pony表示既放心又興奮：「我成日食田螺，有食過蝸牛，真心，我就諗，地上面嘅蝸牛應該食得嘅，我覺得煮熟咗係可以食嘅，而且唔好食大量，同埋我仲有啲興奮添。」

搜集晚餐食材期間，雨勢不減反令搜集難度提升，令6位主持狼狽不堪。事後芮恩回顧當天情况：「雨下非常的大，沒有穿雨衣的狀態下，我們的褲子、內褲都濕透。你可以感受到雨水從頭頂一路貫穿內褲，然後到腳底。」

採集完食材後，女孩們回到地下屋準備晚餐。突然，教練通知眾人趕緊收拾整理，並盡快撤離到安全地區，原來教練得知山區可能出現極端天氣狀况，繼續住在地下屋，會有生命危險。教練、6位主持和攝製隊，趕緊收拾行裝離開，整個過程驚險萬分。女孩們看到窗外惡劣環境後面露不安，Melody面對生死關頭也嚴肅：「我覺得呢件事係有生命危險，係對大家有危險，呢個唔係set畀我哋嘅task，而係突發狀况，所以要認真對待。」

（即時娛樂）