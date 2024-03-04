陳子聰病癒後演出 讚港人有愛 吃得清淡滴酒不沾：學會感恩生命 (14:00)

陳子聰因大動脈撕裂，經歷了多次手術及漫長治療，在太太何超（何超儀）悉心照顧下，已逐漸康復。病癒後的陳子聰昨晚（3日）首度公開演出，回歸Hip Hop組合廿四味，並參與西九文化區竹翠公園舉行的《The Wild Ones Music Festival》表演，陳子聰成為焦點，他戴黑超配一頭散髮，身穿鮮綠色外套出場，精神飽滿。

廿四味騷後受訪，陳子聰表示已經3、4年沒上台，今次演出很開心：「有機會上台真是好感謝、好感謝，心情有少少緊張，因為台下觀眾反應好癲。」其他隊友亦稱被台下熱烈反應所感動，大讚香港觀眾是No.1，談到對陳子聰歸隊的感受，更開心到爆粗：「開心到XX，見到他行街、可以一齊食飯，已經開心到XX，他說回來一齊做騷，真的很驚喜，今次唱得不夠喉。」

陳子聰笑言病情好轉，行得、食得、瞓得已想出騷，希望將來能多作演出。問他見到隊友台上飲啤酒是否心郁郁？他說：「我由2016年到現在，都沒有飲過酒，以前已經飲夠，現在吃得清淡，經歷過患病階段，學會感恩生命。」

至於他下月是否飛美國關上造口，他即笑問：「我老婆說的？我還有幾個手術要做，要慢慢來。」陳子聰表示患病期間，在香港感受到很多愛：「出街又好、去哪裏都好，大家會祝福我身體健康。」

講到他再踏舞台演唱，太太何超是否最開心一個？陳子聰說：「她開心呀，能夠親身到場欣賞搖滾騷，我都覺得很幸運。」對於何超早前分享與他的故事，感動很多人，問陳子聰是否願意分享自己經歷和感受？他說：「順其自然，有機會就講啦。」

撐拐杖現身捧場的何超，受訪時直認超開心：「落雨都有很多觀眾支持，香港人真好，我同老公都好感謝香港人。」何超表示若然下次再有好玩演出，一定預老公：「雖然他每星期要做四次物理治療，但他體能很好，身體好過我，他今（昨）晚表現很好，我給100分，我的腳傷應該要休養約6星期才康復。」

老公被隊友讚靚仔，全靠她悉心愛護？她笑著說：「沒錯，我緊張他，他就保持靚仔，他天生都沒可能醜樣，看他骨架就已經講完，老公今（昨）晚好有型，是我提議他把頭髮放散，他身穿的外套也是我叫他買的，顏色夠搶鏡。」

提到陳子聰感激香港人送祝福，何超解釋：「香港人送他很多祝福，我們好喜歡大家的祝福，因為不能同個天鬥，個天應該會看到這麼多人送祝福份上，就決定『好啦，唔好整蠱佢』。」

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（即時娛樂）