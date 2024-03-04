由組Band創作到MV上架 ROVER新歌記錄熱血追尋音樂夢 (14:26)

《全民造星V》的卓金樂（Kim）、陳鎮亨（亨仔）、雷濠權（Jason）及王希晉，憑組Band理念探索音樂路而組成樂隊ROVER，首支派台歌《秒速八公里》要自己創作。經歷半年，ROVER出道記者會首次獻唱《秒速八公里》，大獲好評，ROVER的首個MV亦上架，隊長Kim說：「由我哋參加《造星》、組band到見到MV出街，好夢幻，好難忘。」

組band不能沒自己作品！《秒速八公里》就是ROVER四子作曲、林寶填詞、Edward Chan、Cousin Fung及Ariel監製的歌曲。回想整個創作，四子坦言開初花了好長時間摸索屬於ROVER風格、適合ROVER出道的首支作品，鼓手Jason說：「好多謝Edward，因為我哋4個都係主音，好難分配每一個Vocal，我哋每個其實唱晒成首歌，Edward再聽每個人啱唱邊part，非常多謝Edward，都好多謝Cousin幫我哋錄Vocal，亦都好多謝Ariel幫我哋豐富個編曲，將我哋嘅想法呈現出嚟。」

新歌代表ROVER的熱血和追夢決心，歌詞上就是四子和作詞林寶溝通後的成果，特別是最後四句，四子齊唱的歌詞「幾多的勸告和煩惱，世上沒人可阻得到，航道裏來日見而大志不衰老。」Kim說：「歌詞外，歌名都好有意義，多謝填詞人林寶建議，《秒速八公里》好代表到呢一刻嘅我哋，決定咗追夢，就好似太空人衝破大氣層一樣，要秒速前行不可以減速或者後退，目標明確清晰，奔向夢想飛向太空。」

配合新歌內容，《秒》MV是勵志鼓舞故事，希晉介紹：「MV故事係講一個心臟有問題嘅美式足球員，ROVER就係代表佢嘅心臟，以我哋秒速八公里精神，幫球員無畏任何阻礙，勇往直前達陣完成夢想，係呢度都要特別感謝阿Will（柯煒林）幫我哋演美式足球球員呢個角色，Thank you Will。」

ROVER在MV中演出Band的角色外，每人演出一小段跑步追夢畫面，成了亨仔最難忘時刻，說：「我請Crew幫手將跑步機加到最快，我跑到喘氣，導演讚我good take，佢哋都係好低速，我係最高速跑。」

（即時娛樂）