中年好聲音2｜安雅希孖黃洛妍表現佳 「安洛配」搞喊肥媽 (14:53)

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚（3日）一集是最終樂章．序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10強選手與《聲夢》學員合唱，爭奪9強席位。

昨晚焦點是安雅希和黃洛妍（Janees）這對組合！她們獻唱《我不難過》，一唱一和勁合拍，加上充滿感情歌聲，令肥媽感動落淚，2人獲得全晚最高分的92分，張佳添大讚：「有啲似上次安雅希同支嚳儀唱《如願》，我係拆唔到嚟畀分，當Janees唱『讓我走』嗰度，我直情係感動，雅希去到中間時，有一種遇強愈強感覺，你個聲音籠罩住呢個場，聽到好Touching。」伍仲衡亦說：「好睇到你哋化學作用，Janees幫到安雅希好多，有幾句和音全部都好高音，但你係黐到雅希實一實！」最終安雅希再度獲得MVP，今次亦是她第3度獲得MVP！

古淖文和冼靖峰（Archie）同樣演出亮眼，2人深情演唱《祝君好》，展示柔情一面，最終獲得91分，肥媽大讚：「淖文啲撈味冇晒，Feel到你嘅真心。」陳慧嫻說：「合作得好好，但又未到天衣無縫，A-啦！」伍仲衡大讚Archie進步不少：「《聲夢》嗰時係唱得好，但今日係多咗份感動。」張佳添則說：「Archie幫到淖文好多，感覺唔係兩個男仔談戀愛，而係兩個男仔談論緊戀愛，然後大家攬住喺度喊，感覺好正。」

兩位甜姐兒林若盈及趙小婷合唱《一加一》，惟兩人揀錯歌未能感動評審，陳慧嫻直言：「你哋好似唱遊咁，冇咗一山比一山高嘅感覺，聽完好似冇咩聽到咁。」最終只獲得80分的若盈，在累積排名榜包尾，10強止步，出名喊包的若盈說：「我好想講，我每次喺台上流嘅都係幸福嘅眼淚，入到10強我覺得好感恩，亦都好開心可以參加呢個比賽。多謝5位評審老師，令我好想繼續進步，可以好開心咁唱歌，多謝媽咪每次都煲定好多嘢畀我飲，同埋要多謝Mable（曹敏寶），因為係佢迫我參加呢個比賽！」

9強名單如下（排名不分先後）：

古淖文／劉威煌／顏米羔／安雅希／黃劍文／譚輝智／沈宗賢／陳俞霏／陳蒨葶

（即時娛樂）