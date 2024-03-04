陳蕾個唱邀Nathan任嘉賓被鬧爆 「走音論」惹爭議 (16:11)

陳蕾首個紅館個唱前晚（2日）開鑼，並邀來《全民造星V》的學員亨仔（陳鎮亨）、Nathan（魏念恩）、Kim（卓金樂）及Tiger Foo合體夾Band，演繹現場版《伸縮自如的愛》，去年退出《造星V》決賽的Nathan負責打鼓，亦是他退賽神隱近8個月後，再次公開演出，去年Nathan女友Jessie受情困墮樓亡，他當時曾在社交網撰文悼念，但遭死者家人斥虛情假意，甚至斥他有人氣後，便狠飛女方，令Nathan形象直插谷底。

今次Nathan現身也惹來不少負評，有網民留言：「會唔會係陳蕾間公司同Viu夾埋，要畀Nathan做嘉賓試水溫？我諗陳蕾作為女性都唔會想提攜呢種『後輩』？不過我覺得陳蕾多少都有責任係身，今次真係唯有自求多福吧！」﹑「Nathan...唔好啦」﹑「偽念恩」﹑「nathanael_ngai（魏念恩）做咩突然set follow咗你先可以留言呀？身有屎呀？知自己理虧？」﹑「仲請Nathan」﹑「陳蕾點解你再用一個咁自私咁對待女朋友，甚至女朋友死後都無親自對住佢家人道歉嘅人Nathan」等。

陳蕾在首場個唱曾說：「瑕疵一定有㗎，但你哋寧願睇我小心翼翼，定係帶住瑕疵放開嚟唱，我都會擁抱所有嘅瑕疵，𠵱家有好多科技會令到演唱會嘅聲音完美少少，但我哋冇呢啲嘢嘅，走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛，呢啲都係我當下情緒。」

有網民對她的「走音論」有微言，又指她將「走音合理化」：「真係嬲，依家好後悔叱咤投左比陳蕾」﹑「一句無懼，將現場唱歌走音變成合理化」﹑「依家歌手走音係一種勇敢？」，不過亦有人力撐陳蕾：「睇咗第二場，陳蕾演唱會好高質，一個有態度既歌手值得支持！期待下次再現場欣賞～」﹑「鍾意陳蕾夠真...加油」。

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（即時娛樂）