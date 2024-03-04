永安夢｜歐陽娜娜哭戲連場 與徐正溪上演隔世虐戀 (16:31)

改編自言情小說《長安第一美人》，由歐陽娜娜和「古裝美男」徐正溪主演的古裝劇《永安夢》已開播，劇集逢星期三至六下午6時，在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《永安夢》講述有「長安第一美人」之稱的侯府千金沈甄（歐陽娜娜飾），從小嬌寵長大，沒想到負責工事的父親一夜獲罪，家族一夕傾覆！沈家兩個女兒先後落入泥沼，沈甄只得經營香粉舖子餬口；此時負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪飾），頻頻夢見一名神秘女子而陷入困惑，後來還意外發現朝思暮想的夢中人，正是罪臣之女沈甄，於是他誘使女方成為自己的外室，沒想到二人追查城西渠一案的過程中墮入愛河，情根深種，但幕後黑手朝著兩人漸漸逼近。

「古裝美男」徐正溪曾演出不少膾灸人口內地劇，今次他飾演的陸時硯，有著與別不同的「超能力」，就是能夠切身感受到沈甄難過！光是《永安夢》第一集播出後，就有網民笑稱：「沈甄一集哭3次，時硯一集就暈次！」徐正溪形容角色「刀子嘴豆腐心」：「陸時硯是有謀有智的人，表面自負冷峻，但他擁有善良正義的心；他最特別的地方就是沈甄一哭，他就會感應到，而且把他所做的夢拼湊起來，就是完美虐戀故事，可能是另一個維度的自己所發生的故事，又可能是陸時硯的前世記憶。」

《永安夢》是歐陽娜娜睽違4年，再度主演的劇集，不少觀眾認為她演技有進步，有網民盼她可藉沈甄一角翻身。

（即時娛樂）