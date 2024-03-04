鈴木亮平獲卓越亞洲電影人大獎 將出席頒獎禮領獎 (17:14)

第17屆亞洲電影大獎（AFA）宣布本年度「卓越亞洲電影人大獎」頒給兩名亞洲演員，除了入行逾30年、有「氧氣美女」之稱的《大長今》李英愛外，另一位演員是日本男星鈴木亮平。

入行近20年，曾演出超過30部電影的日本男神鈴木亮平。對於這次獲獎，鈴木亮平表示：「很感謝亞洲電影大獎頒發這個獎項給我，讓我深感榮幸，這將成為我往後在演藝事業方面發展的動力，我也很期待來港出席頒獎禮，與亞洲各地觀眾及電影人見面，深入交流。」

鈴木亮平18歲時參與學生劇團演出，並在 Actors' Clinic Tokyo修讀演技課程，矢志在演藝圈闖出⼀番成就。2007年，他參演電影《樁三十郎》首登大銀幕，兩年後即擔演電影《再次搖擺Swing Me Again》，並在2013年的瘋狂喜劇《變態超人》中，作出演員生涯中的重大突破，以極其誇張演繹，而且近乎全裸狀態下演出全片，赢盡掌聲。2022年，他憑《孤狼の血LEVEL２》中窮凶極惡的黑幫殺人狂角色，囊括包括日本電影學院獎在內5項電影大獎的最佳男配角殊榮。

去年鈴木亮平主演《TOKYO MER～流動急症室～》電影版及《愛很自私》兩部電影。《TOKYO MER～流動急症室～》成為票房大熱，而《愛很自私》則為他贏得四項日本電影獎的最佳男主角獎項，並獲得第16屆亞洲電影大獎最佳男主角提名，令他攀上事業高峰。

第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月10日舉行，鈴木亮平已確認出席頒獎禮，並親自接受獎項。東京國際電影節主席安藤裕康表示：「鈴木亮平活躍於電影、舞台劇和電視等多個範疇，並獲得極大成就。我很欣賞他的演技，並對他留下了深刻印象，因為他能駕馭不同角色，所以當他在海外獲得卓越亞洲電影人大獎時，我感到非常高興，這個獎項肯定了他的實⼒。我相信他會繼續裝備自己，令自己的演藝事業更上一層樓，往後在國際舞台上發光發亮。」

鈴木亮平獲得「卓越亞洲電影⼈獎」，並被認可對電影業的貢獻，認為是莫大榮譽：「我視這為⼀種鼓勵，讓我更加努力工作。我期待很快可以與來自亞洲各地的優秀電影人合作，我一直熱衷於與來自日本以外地方優秀人才合作，我目前正與來自亞洲其他地區的電影人，籌備幾個合作項目。」

至於Netflix電影《城市獵人》將於4月25日上線，有可能為鈴木亮平帶來進一步的高人氣。

（即時娛樂）