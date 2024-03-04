AGA為陳慧琳創作2首新歌 獲Kelly激讚：佢寫嘅歌一定掂 (18:07)

江海迦（AGA）日前在廣州體育館舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》第4站巡迴演唱會，全場爆滿。AGA剛推出全新專輯《Agatha》，在香港舉行兩次簽名會後，便馬不停蹄繼續內地巡演。

AGA在廣州站首次獻唱新歌《Why You》，同時亦配上純白結他自彈自唱《The Lovers》，讓樂迷驚喜及興奮，唱了大半場AGA開金口跟大家打招呼：「新年快樂！廣州的朋友，今天很冷，有穿夠衣服嗎？很開心跟大家見面，上次來廣州跟大家見面是5、6年前，是2018年1月19日。」台下有粉絲大嗌：「等到仔都生埋喇！」

AGA今次演唱會邀請陳慧琳（Kelly）任表演嘉賓，2人合唱經典歌曲《薰衣草》，台上配上紫色燈光，台下遍布紫色燈海，彷彿置身薰衣草園般，場面浪漫又感動。Kelly細說當初對於AGA想合唱《薰衣草》表示驚喜，AGA因為喜歡這首歌，同時亦感激Kelly擔任嘉賓，讓她可以在台上圓夢合唱。

她說：「知道你上星期有過來開騷，好多謝你再來做我的嘉賓，好難得可以同你合唱！」Kelly笑言：「上星期我過來是工作mode，今天就可以放開心情一齊玩！」她問觀眾：「我們的聲線合嗎？真的合嗎？那AGA你來宣布吧！」AGA說：「很開心受到Kelly邀請，為她寫了兩首歌，一快一慢，很榮幸還有機會跟她合唱其中一首，希望今年內可以推出。」

Kelly還說：「AGA寫的歌一定掂！當然兩首都要了！」接著Kelly再唱出金曲《對你太在乎》送給大家。

AGA回想起5年前第一次巡演，第一站就在廣州，有一件事一直耿耿於懷，因為當時門票火速售罄，有很多樂迷未能入場，後來她知道有粉絲躲在洗手間大合唱，感到很對不起，今次很高興在大型場地開騷，讓更多樂迷都能入場支持。

個唱即使要超時，AGA亦爭取時間送上《Wonderful U》，令演出更圓滿，與樂迷共度感動晚上。

（即時娛樂）