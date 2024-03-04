菊梓喬做「星演師妹」自薦唱劇集主題曲 聞吳卓羲即落閘勁冷淡 (18:18)

曾是「星夢一姐」的Hana謙稱現在是「星演師妹」。（鍾偉茵攝）

菊梓喬（Hana）離巢無綫後，加盟何哲圖（Herman）的星演國際有限公司，今天（4日）在尖沙咀舉行記者招待會，獲一班師弟、師妹現身撐場，有線娛樂總經理余詠珊送上水晶咪，Herman表示水晶咪寓意Hana加入星演大家庭，會唱更多好歌，愈唱愈強，愈唱愈好。

Hana表示簽約星演最大原因是想出新歌，她感激粉絲不離不棄，一直支持她，她會做更多好歌報答粉絲。

Hana受訪時表示已年多沒出歌，很開心可以再出歌，但幾時出就未知，只知Herman正在揀歌中。她大讚Herman每次為她挑選的歌曲都很好，相信她加盟新公司，Herman也揀首最好歌曲作為頭炮。曾是「星夢一姐」的Hana謙稱現在是「星演師妹」，她說：「唔係年齡問題，我係新加入，做細先會努力，似新人重新出發，重新認識我，唔做乜嘢一姐、二姐，我會同師兄、師姐努力，希望高抬貴手睇住我。（跟無綫再合作？）希望跟唔同平台合作。」

雖然有其他公司向Hana招手，但她最終選擇星演，她指因Herman是其伯樂和恩師，幫了她很多，亦信任對方。問到Herman開出的條件是否很好？她說：「有得返工已好好。」

她認為做藝人曝光率很重要，之前在無綫覺得曝光率不足，她現在迫老闆要1年出4、5首歌。問到有線沒有劇集，是否少了機會再唱劇集主題曲？她透露有線將拍劇集，她會爭取唱主題曲，笑說：「我會自薦，會向高層跪求同𦧲，甚至向其他歌手批踭，都要爭取嚟唱，我以前怕醜，𠵱家唔知醜，都想拍劇，想演打女同鬧到人喊角色，唔想同歌手形象一樣柔弱。」

問到緋聞男友吳卓羲對她加盟星演有何意見？Hana即落閘，冷淡地說：「唔知喎，我要做好自己，（不再是朋友？）唔關我事，冇乜好講。（沒送祝福？）我都冇講人知簽新公司，佢可能冇睇新聞。（好少聯絡？）冇所謂。」

（即時娛樂）