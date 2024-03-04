出租家人｜陳家樂讚曾志偉演技好勁 周家怡揀Fatboy做「出租男友」 (22:38)

陳家樂表示演出時，才知道導演劉偉恆想講很深入的人與人之間關係；周家怡指拍攝時，也想回自己與家人和所有人關係。（柯美攝）

陳家樂和周家怡在電影《出租家人》中，分別飾演出身於破碎家庭的年輕人家聰，和演藝路上懷才不遇的單親媽媽佩怡，兩人成立了一家可以提供「家人」給顧客的出租公司，遇上曾志偉和恬妞後發生的事。

家樂表示看劇本時，還以為是帶點溫情的喜劇，演出時才知道導演劉偉恆原來想講很深入的人與人之間關係。家怡指拍攝時，也想回自己與家人和所有人關係，她說：「所有關係都有限時，我年輕時不懂，覺得一切都是理所當然，長大後才知擁有時候就要珍惜。」

家樂揶揄自己人到中年，才領悟要珍惜家人，他說：「20幾歲時，在事業上不停衝，做不到誓不罷休，但到了30幾歲，突然覺得家人才是最重要，無論做幾多嘢，搵幾多錢，最想都是見到家人開心，尤其結婚有自己家庭後，才知道父母養育我和妹妹很辛苦，我現在工作累，回家還可以什麼也不理，但父母當年，工作回家還要煮飯，我和妹妹百厭不做功課，又發脾氣嫌媽咪煮的東西不合口味，傷透父母心。」

家怡指自己以前好衰，媽媽擔心打電話給她，她語氣總是晦氣，她說：「回想覺得自己好忤逆，這刻不覺，直至某年紀才覺得自己當時幾衰。（如何補救？）多陪伴他們，與他們多去旅行，我現在仍與父母同住，沒想過搬出去。（婚後依然與父母生活？）結婚離我很遠。（父母沒催婚？）2年前會催婚，擔心我將來一個人生活，沒有人照顧，但近年沒再提，可能不想給我壓力，我覺得現在要好好珍惜與父母相處，有時我和朋友去旅行都會內疚。」

笑問家怡會否像戲中找個「出租男友」逗父母開心？家怡笑說：「會找ERROR的肥仔（梁業/Fatboy），因有次我父母探班，肥仔一見到我父母，就衝上前叫爹哋、媽咪，逗得他們很開心。（會否發展？）肥仔已有女朋友。（肥仔這類型男生是你杯茶？）沒特定樣子，全憑感覺，但憑感覺亦最危險，以前不知什麼叫愛，單憑感覺，未了解對方就拍拖，將對方缺點看成為優點，結果分手收場。」

家樂今次不是首次與曾志偉合作，入行初期已跟對方合作過，不過當時只客串一兩場戲，但已見識過曾志偉演技，他說：「我們排戲，志偉哥沒有埋位，睡在梳化上打鼻鼾，但我們講完，到他接對白，他就彈起身又接得上，好勁，睡著都聽到我們講對白，不知他怎樣練成。事隔多年再合作，志偉哥一樣勁。」

他又指有場沉重戲，當大家準備就緒時，志偉拿著劇本走過來，指自己曾發生類似事情，道出家人和朋友私事，邊說邊流淚，說：「我們成班男人，包括工作人員聽到都忍不住哭，令劇組即刻進入狀態，好勁的演員才會有這種氛圍。」

（即時娛樂）