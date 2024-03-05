《高山低谷》10周年 林奕匡登TFT 陪太太產檢 喜上眉梢 (11:51)

林奕匡（Phil）的經典歌曲《高山低谷》推出10周年，他早前應邀參與日本著名音樂頻道The First Take（TFT）的一鏡到底錄音演出，演繹全新編曲的《高山低谷》。Phil昨晚（4日）與歌曲監製Edward Chan，以及作詞的陳詠謙開Live，談及參與TFT感受，以及即將為人父的心情。

今次Phil是繼陳柏宇及MIRROR後，第3個歌手單位成為香港代表，參與The First Take錄音，他作出周詳準備，他說：「我哋重新度過首歌嘅編排，同埋唱法都唔同咗，會諗下受眾係邊個，唔想一模一樣感覺去唱，因為事隔10年，自己嘅人生同經驗，會令自己有唔同感受。我都有練習多啲，仲特登買咗喺正式錄音時，會用到嘅Headphone喺屋企練習，又會睇下唔同嘅表演者，喺TFT會點唱，台風係點，又研究下鏡頭擺位，自己喺屋企事先預演一次，希望可以減低緊張程度。」

進入錄音室時，Phil免不了緊張，他說：「進入錄音室嘅時候，緊張一定有，但估唔到原來大家平時見到個畫面，好似只有自己一個人喺度，但入到去其實鏡頭後有最少接近30人做準備，有啲意想不到，到正式錄音時，大家全部離場。」從錄影片段中，Phil以一貫微笑表示：「Okay I'm Ready!」然後他便陶醉音樂之中，中段唱到肉緊之時更緊握拳頭。

錄音過後，Phil也即是鬆一口氣，他說：「當下第一時間諗到『Oh My God! 錄完喇！』因為籌備期間練習幾多次都好，正式嘅時候係有好多Pressure，但完成嗰一下，成個人即刻放鬆，可以Enjoy The Moment多啲，我仲同每個同事都擁抱。」能夠在《高山低谷》推出10周年登上TFT，Phil坦言莫大榮幸。

《高山低谷》對於Phil來說別具意義，因為當時這是一首決定Phil歌唱事業的一首作品，他一直銘記歌詞內容，他說：「《高山低谷》記載住我人生好重要嘅一刻，由最唔開心到我企得番起身，𠵱家呢首歌成為咗鞭策我嘅歌，佢唔係淨係講低谷要點樣面對，佢仲可以講到喺人生唔同期間，都會遇上唔同高山低谷，會時刻提醒我，要繼續行落去，個終點依然未達到，唔可以停唔可以放棄，就好似歌詞咁講：腳下路程難以削短。」

在昨晚開Live的時候，陳詠謙特別提到《高山低谷》歌名的由來，他說：「本身未有歌名，係先寫咗『你界定了生活 我侮辱了生存』呢句，但前面加多句『你快樂過生活 我拼命去生存』，令成份歌詞有一份推進。後來見副歌前有3連音的部分，想到『高的山低的谷』呢幾隻字，加上香港好多山，有錢人又多數住喺半山，配合埋前面歌詞，就有《高山低谷》呢個歌名。」

昨晚TFT首播，加上早前Phil宣布太太佗B，今年準備當爸爸，正值人生美好的時光，Phil分享心情：「我唔覺得自己𠵱家喺高山，因為覺得可以再好啲，同時亦都會提醒自己，唔好畀自己入到低谷，繼續鞭策。」當談及BB的時候，Phil難掩將為人父喜悅，他笑著透露：「今（昨）日開Live前啱啱陪太太睇完醫生，BB又大咗好多，今（昨）晚 又有另一個BB TFT出世，的確係開心！」

（即時娛樂）