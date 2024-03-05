婚後事｜王敏奕演技獲讚 網民封「李佳芯2.0」 (12:44)

無綫劇《婚後事》昨晚（4日）播第6集，被指是「致命誘惑」的Mira（王敏奕飾）出場，點題句子為：「苦戀超越俗世一切藩籬」。原來在Mira角度，她並非存心勾引潘善仁Tim（羅子溢飾），深信「可以毫無保留去愛一個人，係人世間最幸福嘅事」，以及「愛一個人根本控制唔到，點分啱同錯」的Mira，由於本身亦是中國文學愛好者，因而情傾善仁，為顧全善仁形象及家庭，只敢遠觀不敢褻玩，為善仁甘於犧牲所有，並天真地希望守在善仁身邊做守護天使。

Mira的純愛及善良並未得到世間認同，當「婚後事」小說曝光後，Mira受盡千夫所指；不過最令Mira痛心的，不是被外間誤會是姣精，是出賣她的人竟是親生家姐Gina（賴慰玲飾）及善仁！在善仁小說中，Mira被寫成是婚外情的主導者，令自覺一直有努力壓抑善仁感情的Mira崩潰爆喊，並終不再按捺找上善仁當面對質。

昨晚一集，王敏奕演活墮入愛河的甜蜜、被背叛及出賣的悲憤、被誣衊的不甘，及忠於自我的執著等；喊戲連場的敏奕除獲讚演技有進步兼可塑性高，有望成「李佳芯2.0」。

昨晚眾多場口中，以Mira後樓梯鬧爆衰家姐Gina，及與阿Tim當面對質場口最為吸睛。在後樓梯場口中，慘遭Gina出賣的Mira，咆哮式喪鬧Gina後哽咽的一句：「我以後都唔想見到你」，再配以因盛怒爆發出的眼淚，徹底展現了「相煎何太急」的痛。

另一場緊接善仁與Mira在書店浪漫相擁戲碼後，時空返回2017年善仁被爆「婚後事」風波後與Mira「攤牌」一幕，在這場長達1分半鐘的獨腳喊戲、敏奕展示了委屈、絕望、不甘、歇斯底里等不同層次情緒，甚考演技。

（即時娛樂）