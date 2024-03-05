再見‧枕邊人｜李芷晴演活「富商殺手」 羅天宇曬腹肌 黃智雯奉旨捽胸 (12:52)

李芷晴（左圖）出場不夠3分鐘，甫出場以低胸造型亮相；羅天宇硬食3拳後半裸上陣，獲晴天以跌打酒捽心口，天宇在此場口大騷結實胸肌及腹肌。（大會提供）

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等合演的《再見‧枕邊人》，昨晚（4日）劇情講述朱善美（張曦雯飾）約顧晴天（黃智雯飾）商討輪流照顧志騫（劉宸熙飾）的方案，陷入桃色醜聞的已婚名模Janey G（李芷晴飾），為向任公關的善美報復，利用社團頭目大Mike哥手下陳晉久（麥秋成飾）擄走兩女，欲拍善美「閃卡」。

李芷晴僅出場不夠3分鐘，甫出場以低胸造型亮相，擁有好身材的芷晴將驕人優點表露無遺，大騷白滑美腿，難怪在劇中成為「富商殺手」，甚至連社團頭目也成功被收服。芷晴坦言角色造型比想像中性感，拍攝前刻意節食，務求以最佳效果上鏡：「我平時係好懶做運動嘅人，多數都係靠控制飲食減肥，之前試過用番薯做主要嘅澱粉質，亦都試過用來自台灣嘅西柚餐，每餐都配合半個西柚，盡量減少食澱粉質，食多啲蛋白質同埋菜。不過我覺得最好嘅減肥方法，一定要係持之以恆嘅方法，唔可以逼得自己太緊，有陣時都要畀cheat day自己，如果唔係好容易會反彈。」

今晚（5日）一集李芷晴將與鄭啟泰上演車廂激吻戲，她分享與對方合作的感受，大讚對方是一位親切好前輩：「本身同泰哥合作過幾次，都覺得佢係一個好親切、好好嘅前輩。佢會分享好多佢嘅經歷畀我哋聽，見到我哋新人比較緊張，都會盡量同我哋傾多啲偈，放鬆心情，所以拍攝嘅時候都好順利。」

另邊廂，金長勝（羅天宇飾）得悉晴天被擄，聯想到是昔日兄弟晉久所為，即找晉久當面對質，並被對方在胸口打下3拳，以作放人條件。硬食3拳的長勝半裸上陣，獲晴天以跌打酒捽心口，天宇在此場口大騷結實胸肌及腹肌，向劇迷大派福利，天宇受訪時笑言：「開鏡前冇收到要騷肌，所以冇刻意操。反而角色上，我搵咗身邊比較粗魯嘅朋友作參考，好多時小動作同語氣，都喺佢哋身上參考返嚟。」

（即時娛樂）