《婚後事》有大量「視點差異衝擊」 掀Photo Hunt熱潮 (13:11)

無綫劇《婚後事》上周播出後，雖然收視不似如期，但就惹起網上熱話。上周五（1日）播出的第5集，憑「不同視點」在內地掀起討論。

事緣有眼利內地網民發起討論，指在有齊Emma（陳自瑤飾）及善仁（羅子溢飾）視點的第5集，在同一場口（善仁離婚後返家拿東西）處理上，不但善仁和Emma的情緒在不同視點有不同，就連衣著打扮亦有微妙差異，而主要引起討論的，是Emma的居家打扮。在Emma視點中，Emma的語氣不但心事重重，打扮亦偏向日常；但同一場口到了善仁視點，Emma無論打扮及態度都變得進擊，除了由賢淑變誘人，原本的短Tee亦突變成低胸吊帶背心，令網民大呼神奇。相關帖文一出，即吸引大量網民留言討論，大讚劇組製作用心之餘，又大讚演員演技出色。

昨晚（4日）播出一集，同樣情况再度出現，除了要眼利，還要有記性；昨晚是首度曝光的Mira（王敏奕飾）視點，爆出《婚後事》小說風波後，Davey（黎諾懿飾）前往質問小三Mira，在Mira視點，當時的自己是一名沉溺在情傷中的文青，面對Davey的指責，Mira全程哀傷但倔強：「就算我同阿Tim 幾錯都好，Emma Cheung都唔可以夾埋我家姐（賴慰玲飾）搞場網絡公審，我有我權利過我嘅生活。」

但最後仍不忘為阿Tim向Davey求情。但在第三集中，同一場口在Davey視點卻另一個故事，在Davey視點，Mira由文青打算變成MK妹打扮，身上的外套離奇消失之餘，更多了俯身騷胸及曬腿兩大舉動，Mira眼神亦由哀怨變成嫵媚、輕佻又不屑，演繹出觀點與角度的不同。

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（即時娛樂）