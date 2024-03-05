HOME即是識｜Eric Kwok被爆對「AV」好熟悉 食加辣Wasabi青筋暴現 (13:40)

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的節目《HOME即是識》今（5日）、明（6日）晚是第六輪初賽，藝人隊是Eric Kwok及XiX的3位成員Crystal﹑Vici和Kiele，素人隊則有Jessica及Tammy、柏遨及Cathy、Tracy及Ricky和Michelle及Gary。

Eric Kwok透露早年在美國生活，閒時會幫媽媽打理花園，他說：「11、2歲就要喺花園掘泥，自己駁水管、鋪草，最大鑊係要隊冧田鼠！」Eric Kwok再傳授「恤衫不皺」大法，他說：「係我Daddy教我嘅，唔想着恤衫皺，就要將成件恤衫攝喺底褲入面，穿過條底褲！」人仔細細的Crystal、Vici和Kiele自認有幫屋企做家務，Vici大大聲說：「有做過幾次囉！」

遊戲環節繼續搞笑，第一輪選擇題已經火花四濺，森美和Eric Kwok為了一條關於女性健康的問題拗到爭持不下，激到Eric Kwok大拋金句回敬森美：「你唔可以judge the person by the book！」

另邊廂，鬼馬的Kiele和Vici多番出貓偷睇Eric Kwok答案，被Eric Kwok舉報。之後的動作題同樣好玩，Eric Kwok和Crystal合力鬥快打開拉環斷了汽水，Eric Kwok拿着一卷保鮮紙，死鋤爛鋤都打不開，相反Crystal單靠一張紙便輕鬆解決。最終的動作題揭示了Wasabi加入砂糖會變得更辣，輸掉遊戲的Eric Kwok接受大懲罰，要吃加了砂糖的Wasabi，Eric Kwok食到面青，額頭青筋暴現，他說：「辣咗20至30%！」

終極回合搶答題戰况激烈，Eric Kwok極速答中一條關於電視熒幕問題，森美笑言：「你對啲AV產品比較熟，唔係淨係AV！」Eric Kwok即耍手否認，森美即揶揄他：「你杯弓蛇影做咩啫？此地無銀三百兩！」

（即時娛樂）