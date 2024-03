HOME即是識｜Eric Kwok被爆對「AV」好熟悉 食加辣Wasabi青筋暴現 (13:40)

next

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的節目《HOME即是識》今(5日)、明(6日)晚是第六輪初賽,藝人隊是Eric Kwok及XiX的3位成員Crystal﹑Vici和Kiele,素人隊則有Jessica及Tammy、柏遨及Cathy、Tracy及Ricky和Michelle及Gary。

Eric Kwok透露早年在美國生活,閒時會幫媽媽打理花園,他說:「11、2歲就要喺花園掘泥,自己駁水管、鋪草,最大鑊係要隊冧田鼠!」Eric Kwok再傳授「恤衫不皺」大法,他說:「係我Daddy教我嘅,唔想着恤衫皺,就要將成件恤衫攝喺底褲入面,穿過條底褲!」人仔細細的Crystal、Vici和Kiele自認有幫屋企做家務,Vici大大聲說:「有做過幾次囉!」

遊戲環節繼續搞笑,第一輪選擇題已經火花四濺,森美和Eric Kwok為了一條關於女性健康的問題拗到爭持不下,激到Eric Kwok大拋金句回敬森美:「你唔可以judge the person by the book!」

另邊廂,鬼馬的Kiele和Vici多番出貓偷睇Eric Kwok答案,被Eric Kwok舉報。之後的動作題同樣好玩,Eric Kwok和Crystal合力鬥快打開拉環斷了汽水,Eric Kwok拿着一卷保鮮紙,死鋤爛鋤都打不開,相反Crystal單靠一張紙便輕鬆解決。最終的動作題揭示了Wasabi加入砂糖會變得更辣,輸掉遊戲的Eric Kwok接受大懲罰,要吃加了砂糖的Wasabi,Eric Kwok食到面青,額頭青筋暴現,他說:「辣咗20至30%!」

終極回合搶答題戰况激烈,Eric Kwok極速答中一條關於電視熒幕問題,森美笑言:「你對啲AV產品比較熟,唔係淨係AV!」Eric Kwok即耍手否認,森美即揶揄他:「你杯弓蛇影做咩啫?此地無銀三百兩!」

(即時娛樂)