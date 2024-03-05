第八個嫌疑人｜大鵬首來港謝票 遊覽星光大道 驚見梁朝偉巨大手印 (14:06)

由大鵬、林家棟主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，獲提名第42屆香港電影金像獎3大獎項，包括最佳男主角、新晉導演，以及最佳音響效果。導演李子俊和大鵬早前已經先拔頭籌，分別獲得第30屆香港電影評論學會大獎最佳導演以及第25屆上海國際電影節金爵獎最佳男演員獎。

大鵬為宣傳《第八個嫌疑人》而來港，昨日（4日）跟導演、編劇周汶儒及配樂張凱彤現身2場「特別感謝場」。自少受港產片薰陶的大鵬，非常榮幸入圍今屆香港電影金像獎，更形容參與頒獎禮當晚，定必是人生最重要時刻。

大鵬今次特意來港謝票，除了吸引影迷外，亦有不少圈中人到場，包括蘇玉華及潘燦良，廖子妤及同獲今屆影帝提名的盧鎮業、釗峰、鄧月平、顧定軒、文雋、導演何爵天等，大家讚歎大鵬戲中影帝級表現。影迷們亦熱情，映後要求合照外，亦向團隊成員索取簽名，大鵬跟導演親民滿足大家要求。

大鵬指今次來港謝票，對觀眾熱烈反應喜出望外：「第一次在香港因為一部電影而面對觀眾感到特別緊張。以前來香港會到電影院看戲，和其他觀眾一起看自己的電影。這次要面對觀眾問題、交流，很緊張也怕自己回答不好，但觀眾們熱情，讓我很有安全感，整個過程非常舒適。」

事實上大鵬非常喜歡香港電影，一直以來都有關注金像獎，他笑指：「這次有份提名影帝已很開心，沒有特別的信心，因為其他人都太強，尤其在看過其他入圍演員的作品後，覺得能夠收穫入圍的肯定已很幸運。非常感謝大家能夠喜歡《第八個嫌疑人》裏塑造出來的我，現在也非常緊張，也很享受整個從入圍到宣傳的過程，期待結果揭曉的一刻，相信是我生命中非常重要的時刻。」

早前大鵬帶家人來港旅行，他大讚香港東西很好吃、很好逛，父母是第一次來香港，能夠帶著他們到各個地方遊覽，自己也感覺幸福。大鵬說：「特別是站在星光大道，上面有很多巨星手印，走到每一個手印都會把自己的手放在上面對比，心想『嘩，梁朝偉的手原來這麼大』放上自己的手還有很多空間，也有對比每一個人，幻想有沒有一天，可以在這裏留下屬於自己的手印。」

最後問到大鵬有沒有什麼必定想在金像獎上做的，他笑言：「因為我也拍了10幾年電影，第一次入圍金像獎，如果按照這樣的頻率，下一次應該也是很久很久以後，不知道還有沒有機會，反正就是要抓緊這次機會。要是遇到明星、我小時候看電影裏面的人、我的偶像、香港電影同行們的話，就會多拍一些照片，爭取在金像獎上打卡，希望大家期待我在網上發放的照片。還有就是黃子華是我必定想要合照的對象，因為我很早之前就看過他的棟篤笑，以前在舞台上都會做模仿他的表演，這次我會跟他合影再告訴他我有多喜歡他。」

（即時娛樂）