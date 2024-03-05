鍾欣潼瘦到冇胸 自爆個幾月「冇嚟」 拒回應跟同性密友遊沙特 (15:36)

有傳與其同性緋聞密友皇甫聖華同遊沙特？阿嬌說：「很多人一齊去，其他唔回應啦，講咗好多次。」（劉永銳攝）

鍾欣潼（阿嬌）昨晚（4日）到旺角出席美容機活動，吸引逾百粉絲現身支持。剛度假後復工的阿嬌，狀態大勇，但她表示演唱會令她元氣大傷，瘦到胸都不見了，所以演唱會結束後狂吃，希望身體健康運作正常，她說：「演唱會期間，緊張到只屙咗兩次，𠵱家就屙到，但個多月都冇嚟（女性周期），𠵱家睇中醫調理身體。（是否有BB？）唔係啦，中醫把脈冇話我有喜，醫師話我太緊張，熱氣上火要排毒。」

說到她早前到沙特阿拉伯之旅，阿嬌笑說：「演唱會期間，食唔到、瞓唔到、屙唔到，狀態好差，所以旅行食和瞓番夠本。」有傳其同性緋聞密友皇甫聖華同行？阿嬌說：「很多人一齊去，其他唔回應啦，講咗好多次。」對於有遊客報料指皇甫聖華攬住她行？阿嬌不回應，但表示沙特阿拉伯風景很美，不過風沙很大、紫外光很強，雙腳都曬燶。

她透露原本打算到美國大峽谷，但當地太多旅客難以打卡，才轉往沙特阿拉伯。她又指此行入住幾間酒店，其中一間非常特別，用滑翔機入住，但她狂呻消費好貴：「食物貴到嚇死我，最後嗰間酒店最貴，得幾間房，有個管家跟，一餐要5、6千人民幣，埋單花咗幾萬人民幣。」雖然環境優美又舒服，但她不會再去，她說：「去過就算，咁遠，坐9小時機程再坐4小時車，但都值得，主要去養生。」

（即時娛樂）