《婚後事》片尾曲爆版權風波 谷婭溦勞氣反擊：你們全部來罵我 (16:31)

無綫劇《婚後事》收視雖然未算突出，但成功惹起熱話，就連劇集片尾曲﹑由谷婭溦主唱的《阿拉斯加海灣》亦受歡迎，不過這首歌卻爆出版權風波，有指這歌的原唱者﹑馬來西亞歌手菲道爾對歌曲被翻唱一事並不知情，而有網民在谷婭溦的社交平台留言問她有關版權問題，又稱：「請尊重原創﹗不問自用就是偷﹗」﹑「不註明原唱者不註明詞曲人？光明正大的偷」﹑「版權費在哪裏？不問自取視為賊也」等。

有傳菲道爾事前不知該劇使用其歌曲，要網民tag他在才得悉，經理人又指曾有其他歌手翻唱此曲，但翻唱前都會先電郵給他們，獲得授權才翻唱，而他們並沒有收到無綫任何查詢。

對於網民留言問責，谷婭溦也在社交平台爆Seed反擊：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題，我真的不知道﹗我是一個歌手，我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首，那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜至於嗎？我偷什麼了？又導（盜）什麼了？我什麼都沒有做，你們是不是太過激了？作為一個歌手，我只是想做好我的本職工作，就是，收到一首歌我要好好演譯，讓大家聽到更好的更不一樣的音樂，僅此而已，你們全部來罵我，我也不清楚整件事情到底是怎麼回事﹗能不能理智一點，我是公眾人物，但你們不分青紅皂白就罵人，這樣真的好嗎？你也是人，我也是人，怎麼就不能好好說話，好好解決呢？而且我們公司也是在認真解決問題，你們也不要再忿忿不平了，好的作品讓更多的人聽到知道不是一件更好的事情嗎？我真的謝謝你們了﹗﹗﹗﹗﹗」|

今天（5日）谷婭溦再在Ig限時動態再補充：「版權一定係同發行版權公司買，而唔係同個人買﹗個人沒有收到消息唔代表沒有買版權，所以有什麼問題，請跟你發行的版權公司聯絡了解一下，謝謝。

無綫亦在官網表示已購下歌曲版權：「由於《阿拉斯加海灣》歌詞與《婚後事》劇情不謀而合，劇組花了不少時間洽談歌曲版權，結果成功購下版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。由於昨晚播出的第四集是以悅悅視點為主，為了突顯悅悅痛愛父母的心情，劇組刻意找來兒童合唱團的同學仔翻唱歌曲，據知，這個更是首個兒童獻唱的版本。」

（即時娛樂）