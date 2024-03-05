曾為許廷鏗衛蘭編曲 音樂人XTIE獲邀出席格林美周行紅地氈 (16:59)

新生代音樂製作人兼歌手XTIE，早前到美國出席第66屆格林美獎的官方活動格林美周（Grammy Week），認識到當地音樂人，更與今年格林美獎最佳新人、美國唱作歌手Victoria Monét交流，XTIE此行令她很大啟發：「作為女性，我都會畀自己好多框架，例如覺得結婚生仔，會影響事業發展，但呢次令我學識點樣去擁抱同分享自己及別人嘅故事，從而感動更多人，呢個係作為創作人嘅天職。」

XTIE作為香港新生代音樂製作人，曲詞編監樣樣皆能，曾為許廷鏗及衛蘭編曲，並為ViuTV《全民造星IV》主題曲擔任編曲及聯合監製。去年她已成為香港首個音樂人，獲邀於格林美官方YouTube頻道的「PRESS PLAY」系列演出而嶄露頭角，連帶推出的首張個人專輯《APOLLO-23》，更讓XTIE有機會到英國、加拿大、韓國、菲律賓、新加坡、台灣、日本巡演，於國際音樂舞台上備受關注。

她表示這次有機會參與格林美獎，感到相當榮幸，作為亞洲女音樂製作人的一份子，是次以香港音樂製作人獲邀出席，XTIE說：「上年喺 GRAMMYS PRESS PLAY 演出完之後，格林美都畀咗好多機會我，但係我未有機會飛過去（美國）。美國最近好興討論女性音樂人，可以喺呢個圈做到嘅嘢，亦都好想了解點解咁少女性製作音樂。直到今年2月嘅格林美周，佢哋邀請我過去同當地音樂人交流。今次係我第一次去美國，所以去之前都好興奮、好期待。」

（即時娛樂）