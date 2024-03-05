Lokman稱已解決泰式餐廳拖數問題 回應MIRROR巡唱美國門票傳滯銷 (17:54)

對於早前與隊友王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（阿Dee）投資的泰式餐廳被指拖數，Lokman強調純粹誤會，問題已解決，只是程序問題並非拖欠。（林祖傑攝）

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）有份投資位於中環的主題咖啡吧今天（5日）開幕，他表示今次與圈外友人合伙，投資達7位數，希望能盡快回本，透露稍後會舉辦展覽，吸引喜歡街頭文化的客人。

繼泰式餐廳再向餐飲發展，對於早前與隊友王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（阿Dee）投資的泰式餐廳被指拖數，Lokman強調純粹誤會，問題已解決，只是程序問題並非拖欠。

問是否舉行演唱會掙很多，所以投資生意？他即說：「唔係呀！我都想掙一筆，如果開演唱會掙到一筆，我開幾間啦！」他同時兼顧演藝工作及生意，可會分身不暇？他說：「係呀！拍檔已經預咗，我只負責參與決定，市場及公關主管工作。」

MIRROR多位隊友早前開設食肆先後結業，問Lokman今次沒有跟隊友合伙，是否驚「搭沉船」？他說：「又唔會話拖累嘅，大家各自喜好，等大家慢慢再叻啲，先再一齊玩得大啲開心啲囉！」

MIRROR將展開世界巡唱，有指美國場門票滯銷，Lokman說：「我諗大家都解決緊簽證問題，相信當解決呢個問題，門票就『Boom』一聲賣晒，有信心。」他透露為了巡唱，各成員綵排得如火如荼，他笑道：「我諗行李都要飛之前先會執，好似細個考試咁，最鍾意臨急抱佛腳。」

（即時娛樂）