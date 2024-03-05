QK玉瑛室｜黎芷珊拒揭巨星瘡疤 自爆擔任訪談節目監製 (18:35)

黎芷珊跟很多影壇巨星識於微時，他們知道她的訪問習慣，不會刻意揭瘡疤，建立了互信關係。（大會提供）

新城知訊台於今天（5日）推出全新節目《QK玉瑛室》，由譚玉瑛、何基佑、麥皓兒和黃筠兒擔任節目主持，從多角度探討生活細節，並邀請城中名人擔任嘉賓，探討嘉賓不為人知的一面。

黎芷珊成為該節目頭炮訪問嘉賓，在場幾位主持表示回憶湧現。譚玉瑛表示認識黎芷珊多年，她是既即興而且走得比較前衛的人。黎芷珊說：「當年做《430穿梭機》節目主持，監製成日話我曬得太黑，又問我可唔可以唔好成日着黑、白、灰色嘅配搭，應該着多啲粉色嘅系列，感覺親民一啲，但我最後都冇妥協！」

被問到為什麼影壇巨星願意接受黎芷珊訪問，黎芷珊謙稱：「因為我做主持人太耐，同埋有好多影壇巨星都係識於微時，佢哋知道我訪問習慣，唔會專登揭佢哋嘅瘡疤，建立互信關係。」

譚玉瑛表示黎芷珊是努力工作的人，做事親力親為，黎芷珊也說：「4月即將會推出全新訪問節目，我會成為監製，改變舊時對談式訪問。今次專注訪問唔同類型歌手，仲會跟埋佢哋去唔同地方巡迴演唱。」被問到在訪問過程中趣聞，黎芷珊說：「有一位歌手臨開騷前幾日，就會唔講嘢，對我嚟講係好大挑戰，係邊位我就賣關子先！」

黎芷珊及譚玉瑛表示有計劃與各戰友再合作：「同阿Ben（黃智賢）﹑麥包（麥長青）成日都講，不如大家再合作，以主持方向或飲食方向做一啲搞作！」

（即時娛樂）