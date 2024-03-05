周啟生批陳蕾唱Live「近乎離晒譜走音」：彈結他甩皮甩骨 (19:25)

陳蕾今年發威，年初連奪叱咤女歌手金獎及我最喜愛的女歌手獎，近日在紅館舉行個人演唱會，今晚（5日）舉行尾場，不過周啟生今日（5日）在社交平台點名批評陳蕾，指她的現場表演嚇了他一跳：「有朋友send咗一啲links俾我，係一個女仔嘅演唱會，女歌手叫陳蕾。我之前曾經聽過一兩隻佢嘅歌，聽唱片製作又真係幾好聽！音樂，歌詞，唱歌都係合格嘅！

但係聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳，彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。如果我冇記錯，早排佢攞咗最受歡迎嘅女歌手獎（編按：叱咤我最喜愛的女歌手）。

本來人哋開演唱會係可喜可賀，我冇心將佢攞嚟評頭品足，不如我問吓你哋，如果你聽過佢今次嘅演唱會，又或者睇過片段，#我唔想討論演唱會燈光有幾靚 #今次話題唔係講舞台有幾華麗 我淨係想聽大家覺得佢唱歌點？？」

不少網民在周啟生的fb留言：「身為前輩你絕對有資格批評，講出黎（嚟）亦係好事，事主可以改進技巧，fans可以認清事實，而家就係太多人不敢言了。」﹑「我仲以為自己耳仔有問題，當啲人話佢唱歌好好聽時，我聽到的卻是走音同冇氣」﹑「唱得好唔好，我非音樂專業冇資格評。但佢演唱會啲片走晒音，真係好難聽，完!」周啟生也在留言區回覆：「事實擺喺眼前，並冇爭拗餘地，講道理嘅好想聽，入嚟胡扯想嗌交嘅，BLOCK!」

（即時娛樂）