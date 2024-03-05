福祿壽訓練學院｜王祖藍爆有藝人報名 陳懿德「一碌竹」造型搶鏡 (19:55)

郭珮文說：「這個矽膠背心假胸2、3吋厚，穿上很保暖。（為何不以真身示人？）驚走光，亦沒有原作澎湃。」（柯美攝）

王祖藍表示收到200多人報名，分別來自香港、澳門、廣州和馬來西亞，大部分是素人，但亦有圈中人，包括黃建東、蘇韻姿等。（柯美攝）

王祖藍、李思捷和阮兆祥今午（5日）錄影《福祿壽訓練學院》兼拜神，而有份主持的郭珮文與陳懿德（德德）以《鬼滅之刃》動漫造型亮相，十分搶眼。

王祖藍表示今次收到200多人報名，分別來自香港、澳門、廣州和馬來西亞，大部分是素人，但亦有圈中人，包括黃建東、蘇韻姿等，篩選50人來參賽，再在現場選出24人，雖然有公司同事參加，但絕不偏私，都是看表現，他又指收到很多報名影片，都是模仿李思捷扮劉德華和黎明等人。

李思捷說：「有留意網上平台有人扮我，好神似之外，他們還改歌詞，好有潛質。」王祖藍表示很多人報名時表示自己是「翻版黃家駒」、「翻版高海寧」和「AI林峯」等，他說：「好期待面試時見到他們真人。」

他們身為導師盼從節目中找到綜藝接班人，並將僅有的扮嘢技能傳授參賽者。至於會否在節目上落場扮嘢？他們表示都會，不只做趣劇，還與學員群體合作。

郭珮文和德德分別以《鬼滅之刃》的戀柱和「一碌竹」扮相現身，她們表示這身打扮花了三小時。郭珮文說：「這個矽膠背心假胸2、3吋厚，穿上很保暖。（身材豐滿為何不真身示人？）驚走光，亦沒有原作澎湃。」德德羨慕郭珮文扮相可愛，自己做到對方效果，笑言節目組讓她「頭圍」而出，但最怕掃到3位前輩。

（即時娛樂）