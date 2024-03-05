婚後事｜羅子溢演技獲老婆讚賞 對手強不敢想爭視帝 (22:19)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇等主演無綫劇集《婚後事》今日到商場舉行宣傳活動，眾人玩遊戲時，劇中飾演夫妻的羅子溢與陳自瑤扮借位「咀嘴」；賴慰玲則跳到黎諾懿身上玩抱抱。

羅子溢開心劇集播出後演技被讚賞：「老婆（楊茜堯）都讚我演技好咗，亦收到安安姐（余安安）、黃日華與張繼聰讚我演得好的短訊，很開心角色成功，獲得同行和觀眾肯定。」對於爭視帝，他指之後有多部強勁劇集推出，包括陳豪、黎耀祥的劇集等，對手太強，能一起角逐已很開心。他透露老婆看頭30分鐘後用10個字肯定他的演出：「我知你點做，做得好，有機。」他笑老婆是精評。他自言以前對自己無信心，今次老婆話他得，令他有信心問其他人有沒有睇，作為演員都希望被人讚。對有口碑，但收視一般得17.3點，羅子溢指收到最新數字升了不少，但暫未公布。黎諾懿揚言有25點收視就除衫，問他與陳自瑤收視好有何表示？羅子溢說：「帶我最珍貴的『珍珠』（女兒羅翊心）現身。（最珍貴不是太太？）都是。」陳自瑤拒帶女兒現身，表示到時分享未曝光的劇照，預告「好正」。

黎諾懿與賴慰玲劇中鴛鴦浴那幕成為熱話，賴慰玲指不敢翻睇，但身邊朋友不停翻睇，並留意到一些她都不知細節。黎諾懿笑言有翻睇，指賴慰玲側身時什麼都看不見，只是健康性感，不是情慾性感，應記一功。

谷婭溦唱劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》近日惹版權風波，有指該歌曲原唱者是馬來西亞歌手菲道爾對歌曲被翻唱作劇集歌表示不知情，在網民告知才得悉。不少網民在谷婭溦的社交網留言問有關版權問題，及攻擊她要尊重原創。谷婭溦反擊，指自己是作為歌手是照公司安排去唱，版權問題無權過問。監製林肯對片尾曲《阿拉斯加海灣》被質疑有版權問題，他表示：「2022年8月該劇拍竣已向版權發行公司取得授權，其他事不是我的範圍。我的範圍是歌曲版權屬那家公司，傾協商版權及確認首歌可作插曲之用。（會否向原唱者解䆁？）有想過，但應由發行方面去洽談。（網民鬧谷婭溦？）作為粉絲保護他們的偶像可以理解 ，但未清楚就作出評論，不是太好。」

（即時娛樂）