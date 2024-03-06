王菀之澳門開騷 鋪排情緒彈奏新歌 遭電子琴搞砸 (13:30)

王菀之（Ivana）日前在澳門威尼斯人劇場館舉行《初回限定音樂會‧澳門站》，沒有和音與舞者，只透過燈光及著名音樂人Edward Chan 領軍的5人樂隊現場伴奏下，以歌聲帶動全場1600觀眾享受音樂旅程。Ivana唱出《Love Has It All》、《詩情》及《小俠》後向澳門歌迷打招呼︰「呢個場好大，我記得我喺呢度睇過《天鵝湖》。多謝大家嚟到我第13場《初回限定》，澳門朋友大家好！多謝大家咁多年支持我嘅音樂，我唔鍾意用出咗道幾多年咁講，我想話用我創作咗幾多歌，即係會好有資歷咁，多謝大家！」

Ivana表示這次音樂會是以「分享」出發，用心為歌迷挑選歌單。她自彈自唱以感恩為題的新歌《Shattered》時，分享了其創作心得。Ivana說︰「喺地球唔同角落，有啲人嘅生活會好悲慘、好刻苦，我寫呢首歌係想提醒自己，可以嘅話要選擇善意。」Ivana說完開始彈奏，但只彈了兩個音就突然叫停。她解釋︰「Sorry等等先，個琴出咗事。唔好意思變咗Disco...... 我鋪排咗個氣質咁耐，依家落咗Disco。呢10秒，大家抹咗佢﹗」Ivana之後深情重講彈奏前的一番話，又分享了她入行以來的感受，以及《沉默的士高》和《波點女皇》等合共20首作品。

（即時娛樂）